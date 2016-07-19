بالفيديو.. ديو يجمع بين ملحم زين وناصيف زيتون

ضمن حفلات باخرة النجوم أحيا الفنان ملحم زين، حفلاً فنياً ضخماً حضرته مجموعة كبيرة من النجوم، وغنى زين مجموعة من أغانيه، كما لبى رغبة الجمهور بمجموعة أغان طلبوها منه، وبلفتة منه طلب زين من الفنان ناصيف زيتون، الصعود للمسرح وغنيا ديو تفاعل معه الجمهور، وهي أغنية «أهل الراية» وعبر زيتون عن حبه واحترامه للفنان ملحم زين، كما عبر زين عن إعجابه بصوت ناصيف.

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