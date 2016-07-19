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بالفيديو: إيما ستون ورايان جوسلينج .. رومانسية لا تنتهي في تريلر "la la land"

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الثلاثاء 19-07-2016 21:01

على نغمات صفارات رومانسية ،وإيقاعات قلب عاشق وأغنية غارقة في الحب، تعدنا النجمة إيما ستون بقصة حب لا تنتهي مع النجم رايان جوسلينج، بالتريلر الرسمي الأول لفيلمهما الجديد "la la land"، المقرر عرضه في الثاني من شهر ديسمبر المقبل.

فيلم "لا لا لاند" من تأليف وإخراج دامين شازيل، وتم اختياره ليكون فيلم افتتاح مهرجان فينيسيا في نسخته الـ73، تكريماً للعصر الذهبي للسينما الموسيقية الأميركية، كما قال رئيس المهرجان ألبرتو باربيرا، ويجسد جوسلينج في هذا الفيلم دور عازف بيانو متخصص في موسيقى الجاز يقع في غرام فتاة (إيما ستون) تحلم بأن تكون ممثلة، ويقدم طوال العمل عدة أغنيات في عشقها.

شاهد التريلر الرسمي الأول للفيلم قبل عرضه الخاص يوم 31 أغسطس القادم بمهرجان فينيسيا

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سيدتي

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