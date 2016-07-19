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رويدا عطية بين الحظر الفني والغرام

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الثلاثاء 19-07-2016 22:56

نشرت الفنانة رويدا عطية عبر حسابها الرسمي على موقع "انستقرام" صورة تجمعها بنجم "ستار أكاديمي 10" إسماعيل مناسترلي، وأكدت أنها تعيش قصة حب معه.
رويدا عطية التي تعيش حالة حظر فني بسبب خلافاتها مع شركة مولى للإنتاج، علّقت على ما يحصل في تركيا قائلة: " ما يحصل في تركيا "مشهد منظر انتظرتو من سنين... الرعب بقلب هالخاين الله كبير حق كل ام ثكلى وطفل يتيم وفقدان اخ وزوج"، كما أرفقت تعليقها بهاشتاق "أردوغان الخاين يسقط".
يشار إلى أن رويدا عطية ارتبطت بقصة حب (وهناك من يقول بزواج) مع نجم " أراب أيدول" عبد الكريم حمدان، ولكن العلاقة لم تستمر، كما أنها كانت متزوجة عندما شاركت في برنامج "سوبر ستار"، ثمّ ما لبثت أن انتهى زواجها إلى الطلاق.

 

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