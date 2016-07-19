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هيفاء وهبي تطل بشخصية "نحولة" وتطلق مفاجأتها

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الثلاثاء 19-07-2016 23:13

كشفت الفنانة هيفاء وهبي عن المفاجأة التي وعدت بها جمهورها قبل 5 أيام، وهي طرحها أغنية "اهضم خبرية" عبر تطبيق "أنغامي".
ونشرت هيفاء صورة صيفية عند إعلانها عن الخبر، بدت فيها وهي ترتدي شورت أبيض وتشدّ 3 كلاب وراءها، وعلّقت على الصورة بعبارة: "أهضم خبرية إنّو أهضم خبرية هي المفاجأة! من الممتع أن أطلق موجة جديدة من الموسيقى، بعد قليل سيمكنكم الاستماع إلى أغنيتي ومرة جديدة أنا في غاية الحماسة لأتلقى تعليقاتكم وآرائكم".
وعلى تطبيق "سناب شات"، نشرت هيفاء لشخصية "نحولة" التي تجسّد عبرها عند التواصل مع "الفانز" وتوجّهت إليهم قائلة: " كل العالم بيحبوا هيفا وبيقولوا أن أنا أهضم نحولة على السناب شات".
وكانت هيفاء أحيت حفلين ناجحين في عيد الفطر؛ الأول في إطار مهرجان الأغنية الشرقية في بيروت، والثاني في مجمّع موسا كوست في .
يشار إلى أن آخر أعمال هيفاء كانت أغنية "ما تيجي نرقص" من ألبومها المرتقب، وطرحتها بمناسبة عيد الفطر، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، ومن توزيع أمير محروس.

  فيديو سناب شات

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