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رائد الفهد يصوّر أغنية "عليك الله" للشاعر سعود الشربتلي

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الثلاثاء 19-07-2016 23:41

انتهى المطرب السعودي الشاب رائد الفهد من تصوير أول أغنية كليب في القاهرة، وحملت اسم "عليك الله" وهي من كلمات الشاعر سعود الشربتلي ولحن الفنان ثامر توفيق، والتي تعتبر أول أغنية يقوم رائد الفهد بتصويرها من مجموعة الأغاني التي انتهى من تنفذها. وقد خصّ "سيدتي نت" بصور من الفيديو كليب مع الموديل ليالي، وقال عن الأغنية إنها استغرق تصويرها عدة أيام مع المخرج سامح إسكندر.

وأضاف عن هذه التجربة قائلا: " لا شك أن الوقوف أمام الكاميرا لأول مرّة لم يكن سهلاً، فقد كنت خائفاً جداً، خاصة أن المخرج كتب سيناريو للأغنية، وهذا يعني أنني سأمثّل أمام الموديل النجمة ليالي، لكنني في نفس الوقت كنت واثقاً من نفسي بأنني سأتجاوز لحظات الخوف الأولى، خاصة أنني أحب التمثيل، ومع مساعدة المخرج استطعت أداء المشاهد. وبعد أول بضعة مشاهد شعرت وكأنني أمثّل منذ زمن، فأشاد المخرج بسرعة تجاوبي واستفادتي وتنفيذ تعليماته".

أما من يستحق الشكر الكبير فهي مجلة "سيدتي" التي دعمتني وأوصت علي الشاعر الكبير سعود الشربتلي، الذي لن أنسى تشجيعه ودعمه المعنوي قبل الماضي، فلولا الله ثم تشجيعه وإشادته بموهبتي لما استطعت تجاوز صعوبة البداية. وكذلك الشكر للملحن ثامر توفيق على اللحن الجميل الذي استطاع به تصوير كلمات الأغنية التي يقول فيها الشاعر سعود الشربتلي:

عليك الله ساعدني بدا حبك يتعبني

عليه طول الغيبه إذا ناوي تموتني

*****

أضيع إن يوم ما شفتك ولمست إيدك وضميتك

أنا جنّيت في حبك أنا مو بس حبيتك

عليك الله ساعدني بدا حبك يتعبني

عليه طول الغيبه اذا ناوي تموتني

*****

حبيب القلب محتاجك إنت بجد واحشني

ما في شي في الدنيا يقدر ياخذك مني

عليك الله ساعدني بدا حبك يتعبني

عليه طول الغيبه إذا ناوي تموتني

*****

رويدا عطية بين الحظر الفني والغرام

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سيدتي

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