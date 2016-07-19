رئيس الوزراء يصل المتحف المصرى للاعلان عن مرشح مصر لمنصب مدير اليونسكو

وصل منذ قليل، المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، للمشاركة فى حوار ثقافى حوار مصر واليونسكو فى حديقة المتحف المصرى، بمشاركة عدد كبير من وزراء الحكومة وسفراء الدول العربية والأفريقية والأجنبية.إعلان - Ads إعلان - Ads
>ويشارك فى الفعالية الفنانة ليلى علوى سفير اليونسكو لحماية التراث والكاتب مدحت العدل
>ويشارك فى الفعالية الفنانة ليلى علوى سفير اليونسكو لحماية التراث والكاتب مدحت العدل
- رسميا.. مصر ترشح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو
- رسميا.. مصر ترشح "مشيرة خطاب" لليونسكو خلفاً لإيرينا باكوفا.. وزيرة الأسرة والسكان السابقة تقوم بجولة سرية للدول التى لها حق التصويت.. والخارجية تعد تقريرا لرفعه للرئيس لدعم المرشحة المصرية