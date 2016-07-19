رسميا.. رئيس الوزراء يعلن مشيرة خطاب مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو

أعلن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل عن ترشيح السفيرة مشيرة خطاب كمرشح مصرى لمنصب مدير عام اليونسكو، وذلك خلال حوار ثقافى حول " مصر واليونسكو والقضايا الثقافية الدولية"، مساء اليوم الثلاثاء، بحديقة المتحف المصرى بميدان التحرير.

وانفرد "اليوم السابع" بقرار القاهرة ترشيح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، خلفاً لإيرينا باكوفا، التى قررت المنافسة على منصب سكرتير عام الأمم المتحدة.

وأشارت المصادر إلى أن مشيرة خطاب بدأت جولة خارجية للدول الأعضاء فى المجلس التنفيذى لليونسكو البالغ عددها 58 دولة، وهى الدول التى لها حق التصويت فى انتخاب مدير عام اليونسكو، مؤكدة أن الهدف من هذه الجولة "جس نبض" هذه الدول قبل الإعلان الرسمى من جانب مصر عن الدفع بمشيرة خطاب.

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رسميا.. مصر ترشح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو

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رسميا.. مصر ترشح "مشيرة خطاب" لليونسكو خلفاً لإيرينا باكوفا.. وزيرة الأسرة والسكان السابقة تقوم بجولة سرية للدول التى لها حق التصويت.. والخارجية تعد تقريرا لرفعه للرئيس لدعم المرشحة المصرية

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