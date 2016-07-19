أخبار عاجلة

8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب -
8 الصبح - ردود الفعل الدولية على الحادث الإرهابي بتفجير الكنائس بالأمس ومن بينهم ..!! -
إذا شعرت بالنعاس أثناء اليوم..تعرف على قيلولة القهوة -
8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رسميا.. رئيس الوزراء يعلن مشيرة خطاب مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو

Google+ Print
رسميا.. رئيس الوزراء يعلن مشيرة خطاب مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو رسميا.. رئيس الوزراء يعلن مشيرة خطاب مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو
أعلن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل عن ترشيح السفيرة مشيرة خطاب كمرشح مصرى لمنصب مدير عام اليونسكو، وذلك خلال حوار ثقافى حول " واليونسكو والقضايا الثقافية الدولية"، مساء اليوم الثلاثاء، بحديقة المتحف المصرى بميدان التحرير.

وانفرد "اليوم السابع" بقرار القاهرة ترشيح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، خلفاً لإيرينا باكوفا، التى قررت المنافسة على منصب سكرتير عام الأمم المتحدة.

وأشارت المصادر إلى أن مشيرة خطاب بدأت جولة خارجية للدول الأعضاء فى المجلس التنفيذى لليونسكو البالغ عددها 58 دولة، وهى الدول التى لها حق التصويت فى انتخاب مدير عام اليونسكو، مؤكدة أن الهدف من هذه الجولة "جس نبض" هذه الدول قبل الإعلان الرسمى من جانب مصر عن الدفع بمشيرة خطاب.

موضوعات متعلقة

رسميا.. مصر ترشح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو

http://www.youm7.com/story/2016/7/9/رسميا-مصر-ترشح-السفيرة-مشيرة-خطاب-لمنصب-مدير-عام-منظمة-اليون/2792502#

رسميا.. مصر ترشح "مشيرة خطاب" لليونسكو خلفاً لإيرينا باكوفا.. وزيرة الأسرة والسكان السابقة تقوم بجولة سرية للدول التى لها حق التصويت.. والخارجية تعد تقريرا لرفعه للرئيس لدعم المرشحة المصرية

http://www.youm7.com/story/2016/7/9/رسميا-مصر-ترشح-مشيرة-خطاب-لليونسكو-خلفاً-لإيرينا-باكوفا-وزير/2792514#

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات

8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات

8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة"

8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة"

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية