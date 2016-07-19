حواجب مثالية مع مجموعة Bobbi Brown

Long-Wear Eye Collection

" الحواجب التي تحافظ على مظهرها طوال اليوم." – بوبي براون

تقدم بوبي مجموعة Long-Wear Eye Collection، التي تحتوي على جميع المستحضرات الأساسية الجيدة الأكثر مبيعا والتي تحافظ على نضارتها. إنها المجموعة المناسبة تماما للصيف والتي تتحمل الحرارة والرطوبة وتحافظ على المظهر بدون تلاش أو تلطخ. تحتوي على جل Long-Wear Brow Gel الجديد الذي يدوم 24 ساعة، وتحتوي المجموعة أيضا على ألوان جديدة من Long-Wear Cream Shadow Stick و Long-Wear Gel Eyeliner. معا، يوفران اللون المثالي الغني والتحديد الرائع والراحة طوال اليوم.

جديد، Long-Wear Brow Gel

مستحضر الحواجب المثالي المتعدد الوظائف، يعمل هذا الجل الشمعي الغني باللون على ملء الحواجب وتحديدها، بينما يثبت شكلها لغاية 24 ساعة. مستوحى من Long-Wear Gel Eyeliner الأيقوني من بوبي، التركيبة المقاومة للعرق والرطوبة والماء توفر لشعيرات الحواجب ثباتا مرنا يدوم طويلا.

تكنولوجيا فريدة/ المكونات:

• عناصر تشكل غشاء رقيقا ومستحلبات تجعل المنتج يدوم لغاية 24ساعة وتشكل غشاء مقاوما للماء والعرق والرطوبة.

• شمع النحل يساعد على منح شعيرات الحواجب شكلا محددا وتثبيته بشكل طبيعي.

طريقة الاستخدام:

تنساب التركيبة بسلاسة لتعطي الحوجب مظهرا محددا طبيعيا أو جريئا:

• يستخدم بواسطة فرشاة ترتيب وتحديد الحواجب الجديدة ذات الرأسين/ Dual-Ended Brow Definer.

• اغمسي فرشاة Brow Definer داخل الشمع الخفيف اللون. وباستخدام ضربات قصيرة ناعمة على شكل زاوية لرسم شكل الحاجب وتحديده.

• للحصول على مظهر طبيعي، مرري الفرشاة على الحواجب تمريرة خفيفة لتغليف شعيراتها باللون.

• لحواجب أكثر امتلاء وتحديدا، مرري الفرشاة على الحواجب تمريرة قوية لتلوين البشرة بين جذور شعيرات الحاجب.

• بعد ذلك، استخدمي رأس فرشاة ترتيب الحاجب Brow Groomer لتمشيط شعر الحاجب حسب الشكل المطلوب.

الألوان: أشفر، الماهوغوني/ البني المحمر، الرمادي، القمحي، الماهوغوني الغني، التوب، السادل، البني الغني.

سعر التجزئة المقترح: 105درهم إماراتي

فرشاة الحواجب الجديدة المزدوجة النهاية Dual-Ended Brow Definer/Groomer Brush

الأداة المثالية إثنين- في- واحد لتحديد الحواجب وصقل مظهرها. توفر فرشاة ذات زاوية بشعيرات صلبة لتطبيق Long-Wear Brow Gel وفرشاة ملتفة/ سبولي لتمشيط شعر الحاجبين.

كيف يعمل:

• Brow Definer: توفر شعيرات صلبة قصيرة مصممة على شكل زاوية لتطبيق Brow Gel بالحد الأقصى من الدقة. مثالي من أجل ملء الحواجب وتحديد محيط شكلها.

• Brow Groomer: تستخدم فرشاة السبولي لتمشيط الحواجب حسب الشكل المطلوب وضمان مزج المستحضر بالتساوي داخل الحواجب.

طريقة الاستخدام:

• Brow Definer: اغمسي الفرشاة داخل Long-Wear Brow Gel وضعيه على الحواجب بضربات خفيفة متفرقة. ابدئي من الزاوية الداخلية للحاجب واتبعي القوس الطبيعي بالحركة نحو الأعلى والأسفل.

• Brow Groomer: مشطي شعر الحاجب بلطف بالفرشاة الملتفة/السبولي لمزج وتخفيف المستحضر وترتيب الحاجبين.

Long-Wear Cream Shadow Stick، ألوان جديدة

نسخة سهلة الحمل من Long-Wear Cream Shadow الأصلي من بوبي، تجمع هذه التركيبة التي تدوم طويلا بين مزيج استثنائي من الزيوت والشمع والعناصر التي تشكل غشاء رقيقا مع استدامة لغاية 8 ساعات داخل قلم سهل الاستخدام ومريح. مستحلبات غنية اللون توفر أربعة ألوان جديدة وغنية، بينما التركيبة الكريمية المرنة تثبت لتمنع التقشر والبهتان وتشكل الخطوط. تحمي فيتامينات Cو E المضادة للأكسدة بشرة منطقة العينين الحساسة وتساعد عناصر ترطيب البشرة على منحها إحساسا لطيفا وناعما.

طريقة الاستخدام: يمسح به على الجفون ويدمج بالأصابع حسب الرغبة.

الألوان: Truffle, Nude Beach, Stone, Malted Pink

Long-Wear Gel Eyeliner الجديدة ،ألوان محدودة الإصدار

تركيبة مقاومة للماء، سهلة الاستخدام وتدوم طويلا ، اللاينر الجل من بوبي الحائز على جوائز يتوفر الآن بأربعة ألوان رائعة جديدة من ألوان الأحجار الكريمة. مستوحاة من مظاهر ابتكرت في أسبوع الموضة New York Fashion. يتيح لك هذا الأيلاينر الجل من بوبي ابتكار تتشكيلة متنوعة جذابة من مظاهر العيون.

الألوان: Bronze Shimmer Ink, Cypress Ink, Wine Ink, Midnight Sky Ink