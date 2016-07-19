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الخزامى في ديار غيرلان

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الخزامى في ديار غيرلان الخزامى في ديار غيرلان

الثلاثاء 19-07-2016 18:01

يكتشف تييري واسّر، مصمّم عطور "جيرلان" Guerlain العالمَ، شهراً بعد شهر، باحثاً عن المكوّنات الطبيعية المفضّلة لدى "جيرلان" Guerlain. مع بداية فصل الصيف، اهربي إلى منطقة بروفانس المشمسة: أرض الخُزامى.

هذا الصيف، تُظهر الخُزامى لونها الأزرق الفعلي...

كنت تعتقدين أنه من السهل التعرّف إلى الخزامى؟ فأعيدي التفكير من جديد. يبدو أن هذه النبتة تستمتع بتضليلنا لأنها شبيهة جداً بقريبتها، اللاوندة. تتميّز الخزامى بساقها وتأتي أزهارها ضمن تشكيلة أوسع من الألوان تتراوح بين البنفسجي والأزرق والرمادي. لا تنمو سوى عند ارتفاع يزيد عن 600 متر وهي أقلّ زراعةً من نوع اللاوندة بنسبة 25 مرة. زيتها الأساس غنيّ بعطر الأزهار أكثر من نوع اللاوندة الذي يتميّز بدرجاته العطرية.

تتفتّح خزامى "جيرلان" Guerlain تحت شمس بروفانس وتحمل اسم "خزامى كارلا" الناعم. يحصدها مزارعو "بوم دي زانج" زهي تنتج عن الزراعة العضويّة. تنقلنا الخزامى في رحلة عطريّة إلى قلب ذكرياتنا: أدراج جدّاتنا، درب العطلات، وألواح صابون الحلاقة القديمة، إلخ.. إنها أحد أنواع الخزامى الأكثر ندرةً في العالم، خفيفة ومعطّرة بالفاكهة بشكل لطيف.

"غالباً ما ارتبطت الخُزامى بعطور الرجال، لا سيّما لأنّها تُستخدم في توافقات السرخس. لذا تُعتبر هذه النبتة درجة عطريّة، ونكاد ننسى أنّها زهرة. في عطر "مون إكسكلوسيف" Mon Exclusif، ارتدت الخزامى الكعب العالي وأحمر الشفاه للتعبير عن كامل أنوثتها".

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سيدتي