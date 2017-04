Mythic Oil المتجددةمن وحي سحر الشرق فقط من لوريال بروفيسيونال

عناية الشعر في المنتجعات يصبح أكثر رواجاً من أي وقت مضى مع اللمسة الحسية

مضت خمس سنوات على إطلاق لوريال بروفيسيونال لسيروم Mythic Oil للمرة الأولى. واليوم يتزايد الطلب على الزيوت الطبيعية، باعتبارها وسيلة تجميلية احترافية. تستخدم حتى 40% من النساء زيوت الشعر بانتظام لإضفاء اللمعان على شعرهنّ وتعزيز حيويته وجماله.

وبينما تواصل علامة Mythic Oil تطورها، حان الوقت لتجديد مجموعة Mythic Oil باللمسات السحرية للرواد في مجال البحوث التجميلية لدى لوريال بروفيسيونال. أهلاً بك في عالم Mythic Oil الجديد! فها إنّ مجموعة Mythic Oil المتجددة تقدّم تركيزاً مضاعفاً من الزيوت الطبيعية التي يمكن أن تتوفر في أي منتج احترافي آخر، كما أنّها تمتاز بمكوّن أساسي فعال ألا وهو زيت الأرغان الخاضع لممارسات التجارة العادلة. تشتهر الزيوت الـ 11 التي اختيرت للمجموعة بمنافعها الكثيفة التي تغذي الشعر وتقويه وتحميه وتعزز مرونته.

لا تنسى مجموعة Mythic Oil أبداً عادات العناية بالجمال التي يزخر بها إرث الماضي والتي اجتازت اختبار الزمن. وبالنتيجة، فقد استمدت إلهامها من 4000 سنةٍ من التاريخ الجمالي حيث حقّقت قوة الزيوت الطبيعية الفعالة نتائجَ أسطوريةً. ولا تزال النساء حتى في يومنا هذا يعتمدن على الزيوت الطبيعية التقليدية لتغذية الشعر وتعزيز جماله ولمعانه بعمق. يلبي سيروم Mythic Oil مع مزيج الزيوت الذي يحويه هذه الحاجة الجمالية على مستوى المنطقة بتركيبة عصرية بامتياز. كما تتمتع مجموعة Mythic Oil المتجددة بتأثير شرقي قوي، بدءاً من المكونات الإقليمية المستخدمة على غرار زيت الأرغان، وصولاً إلى الرائحة الجديدة الآسرة التي تعبق بها المستحضرات مع نفحات الرمان والأزهار المصرية والباتشولي الفارسي.

تتألف المجموعة من مستحضرات تقدّم فوائدَ متخصصةً. فيحتوي Mythic Oil for Normal to Fine Hair على مزيج من العبقة وزيت الزنجبيل في الشامبو والماسك لتغذية الشعر وإضفاء الحيوية عليه، بينما يتميز Mythic Oil for Thick Hair بتركيبة ملطّفة من زيت الأرغان والمر في الشامبو والبلسم والماسك لتغذية الشعر وتسهيل تسريحه. هذا ويلائم Mythic Oil Crème Universelle مع زيتَيْ الأرغان واللوز كافة أنواع الشعر. وباعتباره كريماً متعدّد المهام لتصفيف الشعر، فهو يساعد في إضفاء المرونة على الشعر والتخلّص من تشابكه فضلاً عن تغذيته على المدى الطويل وحمايته من الحرارة التي تصل حتى 230 درجةً مئويةً.

وأخيراً، تتوج التجارب الجديدة في الصالون المستوحاة من عادات استخدام الزيوت في الهند مجموعة Mythic Oil المتجددة. وهي تشمل: Royal Bliss الذي يدخلك لمدة 25 دقيقةً في عالم الترف الخاص بالزيوت الفعالة، وLife Infusion الذي يقدّم لك تجربةً فاخرة من الاسترخاء المطلق لمدة 15 دقيقةً و Instant Blessing الذي ينطوي على جلسة مصغرة لمدة 7 دقائق تدللين فيها نفسك إلى أبعد الحدود. إلى ذلك، يعمل Mythic Oil Huile Initiale، مع مزيجه المؤلف من زيتَيْ السلجم والعصفر بنسبة 10% وتكنولوجيا زيت أوزو الثنائية المرحلة، على تغذية الشعر بشدة ويقدّم الحماية في صميم ألياف الشعر الكثيف. وهو يُستخدم في العنابات المقدّمة في الصالون قبل الاستحمام، عندما تكون ألياف الشعر جافةً للغاية وبالتالي أكثر قدرةً على امتصاص الزيت.

مع Mythic Oil، أصبح الحصول على شعر جميل والتنعم بدلال شرقي في متناول يدَيْكِ.