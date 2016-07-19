أخبار عاجلة

8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب -
8 الصبح - ردود الفعل الدولية على الحادث الإرهابي بتفجير الكنائس بالأمس ومن بينهم ..!! -
إذا شعرت بالنعاس أثناء اليوم..تعرف على قيلولة القهوة -
8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

المؤتمر الدولى للإيدز: 2.5 مليون مصاب بالفيروس سنويًا

Google+ Print
المؤتمر الدولى للإيدز: 2.5 مليون مصاب بالفيروس سنويًا المؤتمر الدولى للإيدز: 2.5 مليون مصاب بالفيروس سنويًا
كشفت دراسة علمية حديثة أعلنت نتائجها مؤخرًا عبر المؤتمر الدولى للإيدز اليوم، أنه لا تزال الإصابة بعدوى نحو 2.5 مليون شخص بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" كل عام، على الرغم من انتشار الأدوية الجديدة.

وانخفضت نسبة الإصابة بالإيدز على مدار الـ10 سنوات الماضية من معدل الذروة الذى بلغ 3.3 مليون فى عام 1997، وفقا لمجلة “Lancet” الشهيرة.

وتجمع حوالى 18 ألف مندوب من جميع أنحاء العالم فى مدينة ديربان الساحلية فى جنوب أفريقيا لحضور مؤتمر الإيدز الدولى الـ 21 ، حيث يتم عرض أحدث التطورات فى مجال البحوث.

وقال الدكتور فرانسواز بارى سينوسى الحائز على جائزة نوبل فى الطب، الذى ساعد فى عام 1983 فى التعرف على فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) المسبب لمرض الإيدز: "نحن لا نعرف متى سيكون لدينا علاج ولكن يجب علينا اتباع إجراءات الوقاية للحماية منه".

وأضاف الباحثون أنه فى العام الماضى، كان عدد الوفيات حوالى 1.2 مليون شخص، لافتين إلى أن هذا الانخفاض الملحوظ يرجع جزء كبير منه إلى نجاح العقاقير المضادة للفيروسات، والتى تقلل من أعراض الأشخاص الذين يحملون الفيروس.


>البيان الختامى للقمة الإفريقية يدعو للقضاء على "الإيدز" فى القارة السمراء

تشارليز ثيرون فى مؤتمر لمكافحة الإيدز: الشباب قادر على إنهاء هذا الوباء

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365