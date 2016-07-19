لمرضى الكولسترول ..أفضل 5 أطعمة لا ترفع مستوى الكولسترول فى الدم

يقدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" بعض الأطعمة للمرضى الذين يعانون من ارتفاع مستوى الكولسترول فى الدم، وحولها الكثير من الأساطير الخاطئة بأنها ضارة بالصحة وتزيد من مستوى الكولسترول فى الدم، وتتضمن الآتى :

1. البيض: يحتوى على الكولسترول، وقد يقول البعض بأنه غير صحى، لكن يؤكد خبراء الصحة أن البيض يكون آمنا، ومن الممكن تناول بياض البيض وترك الصفار لاحتوائه على كميات عالية من الكولسترول.

2. الزبادى:فهو أمر صحى عند تناوله بشكل منتظم، ويمكن فى الواقع أن يقلل من خطر مشاكل القلب، لاحتوائه على مستويات منخفضة من الكولسترول.

3. المكسرات:يزعم الباحثون أن معظم المكسرات تخفض من مستويات الكولسترول، وفى الواقع تخفف من الالتهابات .

4. المأكولات البحرية :فكثير من الأشخاص يعتقدون أن المأكولات البحرية تحتوى على كثير من الكولسترول، لكن هذا غير صحيح فهى تعمل على حماية القلب.

5. الشيكولاتة الداكنة: فأثبتت العديد من الدراسات أن الشوكولاتة الداكنة تساعد على ضبط مستويات الكولسترول بشكل مستقر فى الدم.

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