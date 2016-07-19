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ضبط عدد من المخالفات خلال حملة مرورية على مستوى مدن الغربية

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ضبط عدد من المخالفات خلال حملة مرورية على مستوى مدن الغربية ضبط عدد من المخالفات خلال حملة مرورية على مستوى مدن الغربية
شنت إدارة مرور الغربية حملة مرورية على مستوى المدن والمراكز بالغربية، تحت إشراف اللواء هشام والى مدير إدارة المرور، ضمت ضباط وأمناء شرطة المرور أسفرت عن ضبط 52 سيارة مخالفة بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير و68 دراجة نارية مخالفة بدون لوحات وتراخيص، و10 سيارات تجاوز خط السير والتجزئة و200 انتظار خاطئ و270 نموذج 125.

وتم التصالح فى 828 مخالفة فورية، وتحصيل مبلغ 70300 جنيه، وإخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية بنتيجة الحملة.


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