تواصل توفير الأجهزة التعويضية لضحايا القذائف بسيناء

صرحت سناء جلبانة، رئيس لجنة الأمومة والطفولة بشمال سيناء، بأنه جارٍ ترتيب سفر 3 من أهالى مناطق الشيخ زويد ورفح الذين فقدوا أطرافهم لتعرضهم لانفجارات قذائف، لمركز الطب الطبيعى والتأهيل وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة لتركيب أطراف صناعية بديلة.

وقالت "جلبانة" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الضحايا الـ3 الجدد هم محمود عجاج ومحمود حمدى وموظف بالكهرباء أصيب فى انفجار عبوة أثناء عمله، وجارٍ التنسيق لسفرهم لعمل الفحوصات وأخذ المقاسات اللازمة لتصنيع أطراف خاصة بهم وفق احتياج كل حالة.

وناشدت رئيس لجنة الأمومة والطفولة بشمال سيناء جميع الأهالى الذين تعرضوا للإصابة ببتر أطرافهم سرعة التوجه لمكتب العلاقات الإنسانية بمستشفى العريش العام وتسجيل أسمائهم لتوفير أطراف لهم مجانًا بدعم من محافظة شمال سيناء.

وأشارت إلى أنه سبق سفر 7 حالات وتوفير أطراف لهم بمركز الطب الطبيعى والتأهيل وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة، 3 من بينهم تم الانتهاء من تركيب الأطراف لهم و4 فى مرحلة تدريب وتأهيل على الأجهزة بمقر المركز.

وأوضحت أن مستشفيات القوات المسلحة قدمت لكل الحالات كل أوجه الرعاية الطبية اللازمة، كما تكفلت وزارة التضامن الاجتماعى بتكلفة الأجهزة التعويضية وإقامة وإعاشة أصحاب الحالات وذويهم والوفد المرافق لهم طوال فترة علاجهم وتأهيلهم.

وكانت محافظة شمال سيناء أعلنت محافظة شمال سيناء أمس فى بيان لها أنه تم تركيب أجهزة تعويضية لـ7 حالات إنسانية من المدنيين ضحايا الانفجارات بشمال سيناء.

وأوضح البيان أنه بناء على تعليمات وتنسيق اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، استقبل مركز الطب الطبيعى والتأهيل وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة 7 حالات إنسانية من المصابين من أهالى رفح والشيخ زويد لبدء تركيب الأجهزة التعويضية لهم كل حسب حالة الإصابة بتكلفة تجاوزت ربع المليون جنيه ورافق الحالات مندوب محافظة شمال سيناء وسناء جلبانة رئيس لجنة للطفولة والأمومة بشمال سيناء، ونوال سالم مقررة المجلس القومى للسكان بشمال سيناء.

وأشار البيان إلى أن أصحاب الحالات هم: حياة خالد محمد، تركيب ذراع يمنى بكف متحرك بتكلفة 82550 جنيهًا، وعمر عطية مرازيق تركيب طرف صناعى بالكوع الأيمن وكف متحرك بتكلفة 70730 جنيهًا، وأحمد مصطفى رفيع تركيب طرف صناعى أسفل الركبة اليسرى بتكلفة 11740 جنيهًا، وعبد الله أيوب عايش تركيب زوج طرف صناعى فوق الركبة للساقين بتكلفة 24550 جنيهًا، وفضية مسلم سويلم تركيب طرف صناعى أسفل الركبة اليمنى بتكلفة 3390 جنيهًا، وعلاء سالم، تركيب طرف صناعى فوق الركبة اليسرى وتركيب طرف صناعى بالكتف اليمنى بتكلفة 84763 جنيهًا، وعمر حسن سلامة، تركيب كوع من القماش بتكلفة 185 جنيهًا.

- بالصور.. فقدوا أطرافهم فى الحرب على الإرهاب ولم تنسهم الدولة..الابتسامة تعود لوجوه 7 من ضحايا التفجيرات بسيناء بعد تركيب أطراف تعويضية..مركز الطب الطبيعى بالقوات المسلحة يوفر لهم العلاج والأطراف مجانا