مواليد شهر 9 من برج العذراء

مواليد شهر 9 ما بين 22 أغسطس إلى 21 سبتمبر، هم من برج العذراء، ويعرف مولود هذا البرج بأنَّه يكره الكسل، لذا فهو حريص على إنجاز مهامه بسرعة وإتقان، كما يُعرف بحبِّه لمساعدة الآخرين.



«سيدتي وطفلك» وللتعرُّف أكثر عن صفات طفل برج العذراء ، التقت بالخبير الفلكي، أيمن حربي، ليذكر لنا أهم هذه الصفات:



- لدية موهبة الرسم والتقليد.

- حساس، مرهف، يكره الفوضى، متعاون .

- مسالم هادئ مقارنة بباقي الأطفال.

- يتحمل المسؤوليَّة ويمكن الاعتماد عليه .

- لدية قوة تركيز، دقيق، منظم .



- في المدرسة محبوب من مدرسيه لاستجابته لما يطلب منه، سواء كان دراسياً أو أخلاقيا.

- مريح في التعامل، يستوعب المعلومة، لكن بعد إعطاء براهين عليها.

- يحب الترتيب ويحب النظام للقوانين ولا يحب أن يتخطاها.

- عنده قدرة على التحكم بأطراف الأصابع، وهذا ما يؤهله لخوض أي مجال في المستقبل يعتمد على ذلك.



يلاحظ بأنَّه:

- متكتم، عصبي المزاج عندما يستفز.

- خجله أحياناً يعيق تفوقه واستجابته الدراسيَّة، ومجرد ما يتعود على أصدقائه والمكان يقل الخجل، ويبدأ بالاستجابة والعطاء وسوف تفاجئين به .

- لا يتحمل الملاحظات القاسية من الوالدين أو المعلمين أو الرفاق .

- يفضل الروتين في نظامه اليومي .

- لا يحب الألعاب الرياضيَّة القاسية كثيرة الحركة ولكنة يحب العاب التفكير أكثر.



- كثير الحركة ولكن حركاته ليست خطيرة .

- يكون بارداً وغير متفاعل مع من لا يحبهم أو من لا يعرفهم .

- يصر على رفض لما لا يريده.



نقاط لا بد من الانتباه إليها:

- نومه ليس عميقا لأنَّه عصبي، ومن المستحسن إلا يتعرَّض لمواقف أو أمور تجعله يتوتر قبل النوم.

- لا تفرضي علية شيئا، وإلا وجدت نفسك أمام عناد وتذمر.

- عليك بشراء ألعاب تعليميَّة مفيدة تنمي ذكاءه وفكره.

- معاملته معاملة الكبار حتى تنشأ علاقة تفاهم بينكما .

- حنون ويحتاج إلى الحنان والتدليل بكثرة. لذلك أكثري من الأحضان والمدح فيه لا تقلقي لن تفسديه.



- لدية حاسة التذوق قويَّة ويختار الطعام الذي يحبه ويرفض ما لا يحبه فهو يميِّز مذاق كل شيء .

- عند عودته من المدرسة فرغي قليلاً من وقتك لكي يحكي لك كيف شكرته مدرسته على اجتهاده، ولا بد أن تشجعيه وتكافئيه؛ لأنَّ ذلك يجعله يركز أكثر في اليوم التالي.

- يمتلك قدرة كبيرة على استيعاب مختلف الأمور والمواضيع وبالتالي يكبر ليكون مثقفاً. لذلك أريد منك الاهتمام في هذه الناحية وتكثيف القصص الواقعيَّة وتنويع المواضيع؛ لأنَّ ذهنه يستوعب ويخزن هذه المعلومات.

ويضيف الحربي أنَّ الألوان لها تأثير قوي على نفسيَّة الطفل وتصرفاته، وذلك يحدَّد حسب شخصيته، فمن الألوان التي يحبذ أن تكون في محيط طفل العذراء هي:

- يفضل أن يكون في خزانته جميع الألوان التي تبعث له النشاط والحيويَّة والهدوء وعلى حسب مزاجه إذا كان يغلب عليه الهدوء فاجعليه يرتدي الملابس ذات الألوان الحارة مثل (الأصفر، الأحمر، البرتقالي، والأحمر والبنفسجي) لتخرجه من هدوئه.



- إذا كان في حالة نشاط فاجعليه يرتدي الملابس الباردة مثل (الأخضر، الأزرق، والأزرق والبنفسجي) للتخفيف من حركته ونشاطه.

- ابتعدي عن الألوان الغامقة؛ لأنَّها تجعله في تقلبات مستمرة وتزيد من عصبيته.

- يفضل في غرفة دراسته ألوان الأصفر والأحمر والبنفسجي بتدرجاته الفاتحة لشدِّ انتباهه وتركيزه.

- غرفة نومه يفضل أن تكون فيها مجموعة من الألوان الحارة والباردة بنسب متفاوتة، لكن أفضل نسبة الألوان الباردة أكثر.