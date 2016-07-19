عطور TORY BURCH JOLIE FLEUR بين يديك

تقدم توري بورش هذا الصيف جولي فلور، وهي مجموعة جديدة تشتمل على ثلاثة عطور فريدة مستوحاة من الزهور والألوان التي تزين حديقة توري-الورد وزنبق الوادي والتيوبروز. كل عطر من العطور يأسر عناصر من أسلوب توري. الوردي: الأنوثة والرومانسية. الأخضر: الصبيانية وحلاوة الطباع وسلاسة الأسلوب.الأزرق: الأناقة والتأثير الخفي. كل مزيج يأتي داخل زجاجة جميلة مع غطاء يظهر نقش الشبكة المميز للعلامة مع لون راق.

Jolie Fleur Rose

يأسر هذا العطر لون الورد ورائحته الناعمة في حديقة توري. مزيج أنثوي ورومانسي—الورد الكلاسيكي ووردة الشاي النضرة اكتسبوا طابع عصري مع الكشمير الخشبي والمسك.

النفحات: روز إسانشال، توليف ورد الشاي النضر، الكشمير، المسك، الفلفل الوردي، توليفة العصارة الخضراء، توليفة أوراق الفريز، البنفسج، العنبر الأبيض وخشب الصندل.

100 ML، $134/ AED493 متوفر لدى متاجر سيفورا و وجوه إبتداءً من يونيو.

Jolie Fleur Verte

يأسر هذا العطر لون الخضرة النضرة ورائحة زنابق الوادي الندية. مزيج من الصبيانية والسلاسة مع نفحات المندرين وزيت النيرولي والياسمين.

النفحات: زنابق الوادي، ياسمين أبسولوت، المندرين، زيت النيرولي، توليفة الخضرة الندية، خشب الأرز وخشب الصندل والمسك.

100 ML، $134/ AED493 متوفر لدى متاجر سيفورا و وجوه إبتداءً من يونيو.

Jolie Fleur Bleue

يأسر هذا العطر رائحة تيوبروز الآسرة ممزوجة مع الغريبفروت النضر وخشب الصندل الكريمي والفيتيفر. ليفوح برائحة آسرة أنيقة وخفية.

النفحات: التيوبروز، ياسمين سامباك أبسولوت، الغريبفروت، خشب الصندل، الفتيفر، المندرين، الفلفل الوردي، أوراق البنفسج،الكاسيس، البيوني، العنبر، زيتخشب الأرز.