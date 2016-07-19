دليلك لاستخدام الشامبو الجافّ

يعتبر الشامبو الجافّ اختراعًا سحريًّا وبالأخصّ للشعر الدهني، فهو يعمل على تنظيف الشعر من دون أيّ مجهود أو قطرة ماء، كما أنه يضيف إلى الشعر حجمًا وملمسًا رائعًا، بالإضافة إلى أنه يجعلك ترتاحين من غسل شعرك، إذا لم يتوفر لديك الكثير من الوقت، فضلًا على أنه يقوم بامتصاص الزيوت الزائدة التي تنتجها فروة الرأس ليترك شعرك نظيفًا منتعشًا ولامعًا. فإذا كنت لم تشتري عبوة شامبو جافّ حتى الآن فتأكدي بأنه ينقصك الكثير.

إليك خطوات تطبيق واستخدام الشامبو الجافّ:

1.ابحثي عن أفضل شامبو جافّ: عليك اختيار الشامبو الجافّ المناسب لشعرك، كما يفضّل استخدام الشامبو الذي تفوح منه رائحة طازجة لتحصلي على شعر ذي رائحة عطرة. ولكن منتجات الشامبو الجافّ في بعض البلاد العربية ليست كثيرة ومتنوعة، فيمكنك حينها اختيار الشامبو المناسب للشعر العادي، لأنه يتماشى مع جميع أنواع الشعر.

2.ضعي الشامبو على الشعر الجافّ: من المفترض أن يكون شعرك جافًا تمامًا. فإذا وجدت شعرك رطباً قليلًا، فعليك تجفيفه بالمجفّف الخاصّ بك قبل وضع الشامبو الجافّ عليه.

3.رجّي الشامبو جيدًا: احرصي على رجّ زجاجة الشامبو جيدًا قبل استخدامها على شعرك لضمان وجود كلّ المكوّنات على شعرك للحصول على أفضل النتائج.

4.تقسيم الشعر إلى أقسام: احرصي على تقسيم شعرك إلى أجزاء أثناء وضع الشامبو لضمان التوزيع الجيد للشامبو على فروة الرأس.

5.الحفاظ على مسافة جيدة لوضع الشامبو: احرصي على وضع الشامبو بحيث يكون بعيدًا قليلًا من فروة رأسك لتحصلي على نتائج أفضل لتضخيم شعرك.

6.اتركي الشامبو قليلًا: بعد وضع الشامبو، اتركيه قليلًا قبل تصفيفه للسماح للشامبو بأن يصل إلى كلّ أجزاء شعرك.

7.مزج الشامبو: قومي بفرك الشامبو على فروه رأسك بأطراف أصابعك، حتى يتمّ امتصاص الشامبو وتوزيعه بالتساوي على فروة رأسك.