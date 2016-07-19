بالصور جمهور راغب علامة: "شفتك تلخبطت" دون مستواك الفني

ما أن نشر الفنان راغب علامة فيديو كليب أغنيته الجديدة "شفتك تلخبطت"، حتى انهالت التعليقات من قبل جمهوره، الذي رفع بعضه الصوت لتنبيه فنانه إلى خطورة تقديم أعمال فنيّة لا تليق بمستواه الفني.

فقد اعترض الكثيرون على كلمات الأغنية التي يقول مطلعها "شفتك تخلبطت فز قلبي ونط"، واعتبروها كلمات دون مستوى راغب الفني، كما رأى كثيرون أن الكليب غير مناسب لسن راغب، في حين اعترض البعض على جرأة الكليب المبالغ بها وملابس العارضات التي وصفوها بالمبتذلة، وطالبوا راغب بضرورة احترام مكانته قبل إطلاق أي عمل جديد.

في المقابل، دافع كثيرون عن راغب ورأوا أنّه يعتمد سياسة التجديد، وأن لحن الأغنية خفيف وكلماتها بسيطة.

الأغنية التي صوّرها راغب في رومانيا، كان قد طرحها قبل أسبوع عبر الموقع الخاص لشركة الإنتاج الخاصة به مقابل بدل مالي، إلا أنها لم تأخذ حقها في الانتشار إلا بعد طرحها مجاناً على اليوتيوب، حيث حصدت أكثر من 125 ألف مشاهدة خلال ثلاثة أيام.

شاهدوا كليب "شفتك تلخبطت"