جو رعد: في أغنيتي الجديدة تفوّقت على إليسا ونجوى كرم وراغب علامة

"ضعوا كلمة قاعد بقلبي في خانة البحث على "تويتر" لتروا حجم النجاح الساحق لأغنيتي العراقية الجديدة "شعندك" يقول الفنان جو رعد في تصريح خاص لـ "سيدتي نت" ليرد على الانتقادات التي طالته بعد إطلاقه الأغنية.

"تغريدة "شعندك قاعد بقلبي ما عندكم بيت" أصبحت الأكثر تداولاً خلال الأيام الماضية، كما أن الكثيرين أرسلوا إليّ شكوى بأنّ الأغنية علقت برأسهم ويرددونها باستمرار، وبإمكان المنتقدين أن يلقوا نظرة على "تويتر" ليروا حجم الهستيريا التي أحدثتها الأغنية".

نسأل جو "لماذا ارتديت الزي السعودي في الكليب الترويجي للأغنية العراقية؟" يقول "لا أخفيك هذه الصورة التقطناها في صحراء الرياض، بالنهاية كلنا عرب، وقد سألت أحد العراقيين فأجابني أن اللباس العربي التقليدي موجود في بعض مناطق العراق، كما هو موجود في فلسطين والأردن وسوريا.".

وعن ارتدائه العقال بطريقة خاطئة أثارت الانتقادات يقول "كان معي أثناء التصوير فريق عمل سعودي، ولو كان ثمة خطأ في العقال لنبّهوني".

ودعا جو إلى تلمّس الأمور الإيجابية من مزج اللباس السعودي بالأغنية العراقية بقوله "بالنهاية كلنا عرب ويا ليت بإمكاني الغناء بكل اللهجات العراقية".

وعن إطلاق أغنيته في موسم العيد بالتزامن مع إطلاق كبار الفنانين من إليسا، ونجوى كرم، وهيفاء وهبي، وجوليا بطرس، وأحلام، وعاصي الحلاني وراغب علامة أغانيهم قال "مع احترامي لكل هذه الأسماء، من منهم حقّقت أغنيته هذه الضجّة التي ألمسها اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي لدرجة أن تصبح كلمات الأغنية تغريدات متداولة بين الناس؟".

وأكّد جو أنّه لا يقارن نفسه بهذه الأسماء الكبيرة، مضيفاً "قد يتمكّن فنان صاعد من إطلاق أغنية تحجب الضوء عن أغاني أهم الفنانين، الأمر توفيق من الله والحمد لله حظي كان جيداً في "شعندك".".

وعن تصوير الأغنية على طريقة الكليب قال "كنا نستعد لتصويرها في العراق، فوقع انفجار الكرادة الإرهابي فأجلنا الموعد، لكني مصرّ على تصويرها في العراق".

يذكر أن الأغنية من كلمات رامي العبودي، ألحان سيف عامر توزيع حسام الدين ماستر طيف عادل، وقد سجلها جو في ستديو فايز السعيد في دبي.

استمعوا إلى أغنية "شعندك"