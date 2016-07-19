وزير الأوقاف بالبرلمان: لن نسمح للمتطرفين بخطف المنابر لنشر الأفكار الهدامة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال لقائه أعضاء اللجنة الدينية بمجلس النواب، المنعقد الآن: "نتفق جميعا أن الخطبة المكتوبة موضوع لا علاقة له بالسياسة، ولا تتناقض مع الدين، ومصلحة البلد فوق كل اعتبار، ولن أسمح للمتطرفين والمتعصبين أن يختطفوا المنابر ونشر الأفكار الهدامة والتطرف.. الموضوع مش فوضى".

وتابع وزير الأوقاف: "زمن القهر قد ولى محدش هيقهر حد معنويا.. وطريقنا الإقناع، من اقتنع بالخطبة المكتوبة اقتنع والباقى هنتابعه، وعندى عدد كبير جدا من الأئمة والمشايخ مقتنع، وهذه مرحلة دراسة وتدريب، وهدفنا نوصل لأفضل تطبيق، ولو فيه إيجابيات نطبقها وإذا كانت هناك سلبيات لا نأخذ بها ونتلاشاها".

ووجه الوزير حديثه لأعضاء اللجنة الدينية: "ما أطمح إليه أن نعمل معا فى الملفات الشائكة كلها، حتى نبدأ فى مرحلة التشاور، كلنا يحكمنا المصلحة الوطنية جميعا، ومصر تمر بمرحلة فارقة، وإن شاء الله ننجو بها جميعا لبر الأمان، وسأرتب يوما مع رئيس اللجنة الدكتور أسامة العبد لزيارة اللجنة لأستعرض أمامها كل الملفات دعوية وغيرها، وأعتز بكم جميعا، فلا يوجد أحد يبحث عن مصلحة شخصية، الكل يسعى للمصلحة العامة".

بالصور.. اللجنة الدينية بالبرلمان: الخطبة المكتوبة مازالت فى مرحلة الدراسة

>