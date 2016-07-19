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البرلمان يعيد قانون المعاشات للجنة القوى العاملة لإيجاد حل فى زيادته لـ15%

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البرلمان يعيد قانون المعاشات للجنة القوى العاملة لإيجاد حل فى زيادته لـ15% البرلمان يعيد قانون المعاشات للجنة القوى العاملة لإيجاد حل فى زيادته لـ15%
أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب مشروع قانون المقدم من بزيادة المعاشات بنسبة 10% إلى لجنة القوى العاملة، لتبحث مع الحكومة إيجاد حل للزيادة التى يطالب بها النواب على أن يتم عرض تقرير اللجنة على المجلس يوم الأحد، وتقوم اللجنة بعقد اجتماع عاجل غدا.

وكان المجلس قد فشل فى جلسته فى إقرار زيادة المعاشات بنسبة 10% بعد أن وافق على القانون من حيث المبدأ، وعرض الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان اقتراحا بزيادة المعاشات إلى 15% فوافق المجلس وسط تصفيق، إلا أن الحكومة اعترضت فسمح رئيس المجلس لـ"محمد المعيط" مساعد وزير المالية بالتحدث وسط اعتراضات النواب قائلا وأنا مالى الحكومة طلبت الحديث.

وقال مساعد وزير المالية إن صناديق المعاشات تعجز عن تمويل زيادة المعاشات بنسبة 15%، وأضاف أن زيادة المعاشات بنسبة 10% وزيادة المعاشات العسكرية تكلف الموازنة 15 مليارا غير محسوبة فى عجز الموازنة، الذى قدم فى الموازنة للمجلس، لافتا إلى أن تدبير هذا المبلغ سيؤدى إلى الاستدانة أكثر وسداد فوائد أكثر، والحكومة تدرك أن أصحاب المعاشات يستحقون الكثير، ونقدر حرص مجلسكم الموقر على أصحاب المعاشات وتقديرا لذلك زيادة الحد الأدنى من 75 جنيه إلى 100 جنيه، وهذه الزيادة ستؤدى إلى تكلفة بمقدار 4و1 مليار جنيه، بالإضافة إلى 15 مليار جنيه، وأشار إلى أن زيادة المعاشات بنسبة 15% ستؤدى إلى زيادة التكلفة المالية بـ7 مليارات.

وقال عبد العال أقترح إحالة المشروع إلى اللجنة لتدبير الزيادة التى اقترحها المجلس، وإيجاد حل، وأذكر النواب ونفسى إذا مجلس النواب فرض زيادة معينة فهو ملزم بتدبير الموارد اللازمة.


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