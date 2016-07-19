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تعرف على أهم 5 فوائد للرمان.. أحدثها يحمى الجسم من السرطان والزهايمر

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تعرف على أهم 5 فوائد للرمان.. أحدثها يحمى الجسم من السرطان والزهايمر تعرف على أهم 5 فوائد للرمان.. أحدثها يحمى الجسم من السرطان والزهايمر
الرمان.. يصفه الباحثون بأفضل الثمرات العصرية التى تقدم بطرق مختلفة والتى تساعد على إطالة العمر نظرا للمميزات التى تحتوى عليها والتى تساعد على حماية الجسم من أخطر الأمراض.

ويقدم الموقع البريطانى "ديلى ميل" أحدث الأبحاث التى اكتشفت الدور الهام للرمان فى مكافحة السرطان والزهايمر، وجاءت النتائج بعد دراسة قام بها العلماء السويسريون حول فاكهة الشرق الأوسط وهى الرمان، حيث إنها تساعد على حماية الجسم من أخطر الأمراض وهو السرطان وتعمل على حماية الذاكرة من مرض الزهايمر.

وقال الباحثون: "الرمان يحتوى على مضادات الاكسدة والتى يمكن أن تساعد فى حماية الخلايا من الأمراض المرتبطة بتقدم العمل بشكل عام، وهو ما جعلنا ننادى بأهمية انتشار عادة الأنظمة الغذائية التى تحتوى على الفواكة خاصة الرمان لاحتواء هذه الوجبات على مواد مضادة للأكسدة.

وحصر الباحثون فوائد الرمان فى 5 نقاط وهى..
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1. مكافحة السرطان، حيث اكتشف الباحثون أن تناول كوب عصير رمان يوميا يمنع نمو الخلايا السرطانية.
>2. يقلل من الكولسترول وتراكم التى تؤدى إلى أمراض الشرايين.
>3. تحسين تدفق الدم وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية.
>4. ومركبات الرمان تساعد على تحسين أداء الذاكرة وهو ما يجعلها تقوم بدور الحماية من مرض ألزهايمر.
>5. يحتوى الرمان على خصائص مضادة للالتهاب مثل التهاب الروماتويدى والشلل الرعاش.

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