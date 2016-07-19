توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا مغبراً وحاراً بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا على بعض المناطق مع فرصة لتكون السحب الركامية بعد الظهر على المناطق الشرقية والجنوبية يتخللها سقوط بعض الامطار، والرياح معتدلة السرعة، تنشط أحيانا فوق البحر والمناطق المكشوفة، وتكون مثيرة للغبار والأتربة مع تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة خاصة خلال الفترة الصباحية .

حركة الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 28 / 32 كم/ساعة خلال الصباح والليل، تصل 40 كم/ساعة أحيانا، وتكون شمالية غربية - شمالية شرقية / 22 - 35 كم/ساعة بعد الظهر والمساء.

البحر .. متوسط يضطرب احيانا .. وبارتفاع من قدم إلى ثلاث أقدام قرب الساحل ومن 3 إلى5 و 6 أقدام احيانا .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثانية و16 دقيقة ظهرا وأدنى جزر عند الساعة السابعة و44 دقيقة مساء.

> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 45 34 70 15 .

> دبي 45 36 60 15 .

> الشارقة 44 33 70 15.

> عجمان 44 34 60 15.

> أم القيوين 45 33 65 10 .

> رأس الخيمة 45 32 65 10 .

> الفجيرة 35 31 85 55.

> العين 45 36 50 10 .

> ليوا 46 30 85 15 .

> الرويس 42 30 80 20 .

> السلع 42 31 80 25.

> دلما 41 31 85 30 .

> طنب الصغرى 39 32 80 35 .

> طنب الكبرى 39 32 80 35 .

> أبوموسى 39 33 80 30.

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