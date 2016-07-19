حبس حداد قتل عاملا ودفنه داخل شقته لسرقة أمواله فى الخصوص

أمرت نيابة الخصوص برئاسة المستشار محمود سعيد بحبس حداد 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل عامل داخل شقته ودفنه بصالة الشقة والاستيلاء على مبلغ مالى وهاتفه المحمول بالخصوص.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من العميد عمرو إدريس مأمور قسم الخصوص بالواقعة، ودلت تحريات المقدم محمد سعيد عرفان رئيس مباحث الخصوص أنه تلقى بلاغا من "عصام.م.ع" 36 سنة سائق بقيام "خالد.ج.م" 35 سنة حداد والسابق اتهامه فى قضيتين الأولى رقم 34844 جنح قسم أول مدينة نصر لسنة 2004 (نصب)، والثانية رقم 3595 جنح قسم المطرية لسنة 2004 (خيانة أمانة)، باستدراج شقيقه "عمرو.م.ع" 27 سنة عامل لشقته بحجة شراء بعض مستلزمات حفل عرس شقيقه وقام بقتله ودفنه بصالة الشقة واستولى على مبلغ 4750 جنيها وهاتف محمول كان بحوزته.

وبالانتقال لشقة المتهم تبين وجود جثة المجنى عليه مدفونة بالجزء السفلى بصالة الشقة بالطابق الأرضى ومكبل القدمين واليدين والرقبة من الخلف، تم استخراج الجثة وبمناظرتها تبين وجود عدة إصابات بها عبارة عن جروح طعنية نافذة بالصدر والرقبة من الخلف ومنتصف الظهر وجرح قطعى بالرأس من الخلف وآخر بالأذن اليمنى، تم نقل الجثة لمستشفى الصحة النفسية بالخانكة، وتمكن النقيب محمد الجمل معاون مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة وأرشد عن السلاح المستخدم (سكين) والمبلغ المالى 4750 جنيها والتليفون.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 3489 إدارى قسم الخصوص لسنة 2016، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق وأمرت بالتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

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