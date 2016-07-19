محافظ الوادي الجديد يجرى أكبر حركه تنقلات في المحليات‎

أجرى اليوم اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، أكبر حركة محليات لعدد من نواب رؤساء الوحدات المحلية للمدن، والمراكز وعدد من رؤساء الوحدات المحلية القروية، ومساعدين لرؤساء الوحدات المحلية للمدن.

وأكد المحافظ، أن الهدف من الحركة ضخ دماء جديدة لتولي المناصب القيادية بالوحدات المحلية، مشيرًا إلى أن عددًا من النواب والمساعدين لرؤساء الوحدات تولوا منصب رئيس بالوحدات المحلية للمدن والقرى بعد أدائهم الميداني، وحل مشاكل المواطنين.

وأوضح اللواء أشرف شاش سكرتير عام المحافظة، أن القرار تضمن ندب وتكليف عدد 6 نواب مراكز إدارية، وعدد 5 مساعد رئيس مركز وعدد 19 رئيس قرية.