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صفاء حجازي تصدر تكليفات جديدة بقطاع التلفزيون

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صفاء حجازي تصدر تكليفات جديدة بقطاع التلفزيون صفاء حجازي تصدر تكليفات جديدة بقطاع التلفزيون

صفاء حجازي

كتبت- إنجي لطفي

أصدرت صفاء حجازي رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، اليوم الثلاثاء، قرارات بتكليفات جديدة بقطاع التلفزيون.

وتم تكليف سعيد إبراهيم محمد للقيام بتسيير أعمال رئيس القناة الفضائية الأولى بجانب عمله رئيسًا للقناة الفضائية الثانية، كما تم تكليف محمود عبدالسلام للقيام بوظيفة مستشار “ب”.

كما تم تكليف نهلة عبدالعزيز للقيام بتسيير عمل وظيفة رئيس القناة الثانية، وأيضًا تكليف محسن نوح للقيام بتسيير عمل وظيفة مدير عام البرامج الرياضية بالقناة الأولى، بالإضافة إلى تكليف سامية سويلم للقيام بتسيير عمل وظيفة مدير عام برامج خدمة المجتمع بالقناة الأولى.

وكلفت رئيس الإذاعة والتلفزيون عاصم بكري للقيام بتسيير عمل وظيفة مدير عام البرامج الثقافية بالقناة الأولى، وتكليف المعتز بالله محمد عبدالعزيز للقيام بتسيير عمل وظيفة مدير عام برامج المنوعات بالقناة الأولى، وتكليف رضا شوقي عبدالمسيح للقيام بتسيير عمل وظيفة مدير عام تقييم الشاشة بقطاع التليفزيون.

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