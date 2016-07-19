أشهر 5 أضرار طبية بسبب لعبة "البوكيمون".. التواءات وكسور واكتئاب

رغم التحذيرات الكثيرة التى يحاول الباحثون توصيلها عن أخطار لعبة "البوكيمون" إلا أن الشباب يستمرون فى ولعهم بهذه اللعبة لينتشروا فى الشوارع والحدائق باحثين على شخصية "بوكيمون".

ويقدم الموقع البريطانى "ديلى ميل" الإصابات الأكثر شيوعا والتى حدثت بالفعل بسبب لعبة "البوكيمون"، وهى..

تتزامن ظهور هذه اللعبة مع ارتفاع درجة الحرارة، وهو الأمر الذى لم يمنع محبى لعبة "البوكيمون" من الاستمرار فيها، وهو ما عرض الكثير منهم إلى ضربات الشمس، ويقدم مدير البحوث ومستحضرات التجميل "جوشوا زيشنير" خطوات بسيطة للحماية من الشمس، قائلا: "ارتداء القبعات والنظارات الشمسية خطوات سهلة لحماية البشرة من أشعة الشمس بالإضافة إلى كريمات الوقاية المناسبة للبشرة والابتعاد عن أوقات الذروة وهى من الساعة 10 صباحا حتى 4 عصرا.

تآكل جلد الوجه تأثرا بشاشة الموبيل: هناك نوع من التلف يحدث لجلد الوجه بسبب شاشة الهواتف الذكية، وتحتاج اللعبة النظر إلى الشاشة فترات طويلة للبحث عن "البوكيمون" وهو ما يعرض الوجه لخطر التآكل بسبب انعكاس الأشعة فوق البنفسجية الناتج من الشمس إلى الوجه عن طريق شاشة الموبايل اللوحى.

ظهور حبوب فى القدم: ويحدث ذلك بسبب عدم التأكد من صلاحية الجوارب التى نرتديها بالإضافة إلى عدم صلاحية الأحذية والتى تتسبب فى تعرق القدم وهو ما يؤدى إلى الاحتكاك وظهور حبوب كثيرة فى القدمين، ويمكن أن نعالج هذه المشكلة عن طريق استخدام مسحوق ضد البكتيريا التى تكون الحبوب مع اختيار أحذية مريحة للقدم.

التواء وكسور العظام: أصدرت الجمعية الأمريكية لجراحى العظام على كيفية البقاء أمنه أثناء اللعب، حيث أن السير أثناء النظر فى الشاشة لا يجعلنا ننظر إلى الطريق وهو ما يعرضنا لمشكلات كسور العظام والتواء القدمين للوقوع كثيرا بسبب عدم الانتباه للشوارع.

تدهور الصحة النفسية: يرى بعض الأطباء فائدة نفسية وضرر فى نفس الوقت من لعبة البوكيمون، حيث انها تعلم التفاعل بعض الشىء غير الألعاب التى تعتمد على الجلوس الدائم أمامها ولكن الشباب يذهبون إلى أماكن أخرى للوصول إلى "البوكيمون" وهو ما يجعلهم يتعرفون على أفراد آخرين لمساعدتهم فى الوصول للهدف، ومن جانب آخر يحذر أطباء علم النفس من إدمان هذه اللعبة لأنها تسبب الاكتئاب.

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