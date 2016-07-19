أخبار عاجلة

8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب -
8 الصبح - ردود الفعل الدولية على الحادث الإرهابي بتفجير الكنائس بالأمس ومن بينهم ..!! -
إذا شعرت بالنعاس أثناء اليوم..تعرف على قيلولة القهوة -
8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أشهر 5 أضرار طبية بسبب لعبة "البوكيمون".. التواءات وكسور واكتئاب

Google+ Print
أشهر 5 أضرار طبية بسبب لعبة "البوكيمون".. التواءات وكسور واكتئاب أشهر 5 أضرار طبية بسبب لعبة "البوكيمون".. التواءات وكسور واكتئاب
رغم التحذيرات الكثيرة التى يحاول الباحثون توصيلها عن أخطار لعبة "البوكيمون" إلا أن الشباب يستمرون فى ولعهم بهذه اللعبة لينتشروا فى الشوارع والحدائق باحثين على شخصية "بوكيمون".

ويقدم الموقع البريطانى "ديلى ميل" الإصابات الأكثر شيوعا والتى حدثت بالفعل بسبب لعبة "البوكيمون"، وهى..

تتزامن ظهور هذه اللعبة مع ارتفاع درجة الحرارة، وهو الأمر الذى لم يمنع محبى لعبة "البوكيمون" من الاستمرار فيها، وهو ما عرض الكثير منهم إلى ضربات الشمس، ويقدم مدير البحوث ومستحضرات التجميل "جوشوا زيشنير" خطوات بسيطة للحماية من الشمس، قائلا: "ارتداء القبعات والنظارات الشمسية خطوات سهلة لحماية البشرة من أشعة الشمس بالإضافة إلى كريمات الوقاية المناسبة للبشرة والابتعاد عن أوقات الذروة وهى من الساعة 10 صباحا حتى 4 عصرا.

تآكل جلد الوجه تأثرا بشاشة الموبيل: هناك نوع من التلف يحدث لجلد الوجه بسبب شاشة الهواتف الذكية، وتحتاج اللعبة النظر إلى الشاشة فترات طويلة للبحث عن "البوكيمون" وهو ما يعرض الوجه لخطر التآكل بسبب انعكاس الأشعة فوق البنفسجية الناتج من الشمس إلى الوجه عن طريق شاشة الموبايل اللوحى.

ظهور حبوب فى القدم: ويحدث ذلك بسبب عدم التأكد من صلاحية الجوارب التى نرتديها بالإضافة إلى عدم صلاحية الأحذية والتى تتسبب فى تعرق القدم وهو ما يؤدى إلى الاحتكاك وظهور حبوب كثيرة فى القدمين، ويمكن أن نعالج هذه المشكلة عن طريق استخدام مسحوق ضد البكتيريا التى تكون الحبوب مع اختيار أحذية مريحة للقدم.

التواء وكسور العظام: أصدرت الجمعية الأمريكية لجراحى العظام على كيفية البقاء أمنه أثناء اللعب، حيث أن السير أثناء النظر فى الشاشة لا يجعلنا ننظر إلى الطريق وهو ما يعرضنا لمشكلات كسور العظام والتواء القدمين للوقوع كثيرا بسبب عدم الانتباه للشوارع.

تدهور الصحة النفسية: يرى بعض الأطباء فائدة نفسية وضرر فى نفس الوقت من لعبة البوكيمون، حيث انها تعلم التفاعل بعض الشىء غير الألعاب التى تعتمد على الجلوس الدائم أمامها ولكن الشباب يذهبون إلى أماكن أخرى للوصول إلى "البوكيمون" وهو ما يجعلهم يتعرفون على أفراد آخرين لمساعدتهم فى الوصول للهدف، ومن جانب آخر يحذر أطباء علم النفس من إدمان هذه اللعبة لأنها تسبب الاكتئاب.


>9 حوادث خطيرة كشفت الجانب الأسود لـ"بوكيمون جو" بعد 13 يوما من إطلاقها
>
>عواقب صحية غير متوقعة للعبة "البوكيمون".. التواء الكاحل والكدمات
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية

تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية