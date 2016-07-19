محافظ جنوب سيناء يحذر من استغلال السائحين بمنطقة خليج نعمة

حذر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، من استغلال السائحين بمنطقة خليج نعمة بشرم الشيخ، وطالب بتشديد الرقابة من شرطة السياحة والأمن والمباحث ورئيس المدنية للرقابة على الأسعار.

جاء ذلك خلال المجلس التنفيذى للمحافظة اليوم بحضور اللواء محمود عيس سكرتير عام المحافظة واللواء جمال الريس سكرتير المساعد للمحافظة اللواء عبد الفتاح حلمى المستشار المحافظ جنوب سيناء ومدير المديريات الخدمية ورؤساء المدن بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى تطوير منظومة الأداء فى تقديم الخدمة ومحاسبة المستغلين، مطالبًا باستغلال فترة الموسم السياحى الحالى فى التسويق الجيد للمقصد السياحية.

وقدم اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء اعتذارًا للنائب غريب حسان نائب مصر الحديثة عن دائرة الطور أثناء انعقاد المجلس التنفيذى اليوم عما بدر من بعض القيادات التنفيذية من تعنت لحل مشاكل المواطنين على حد قول غريب حسان.

وقال المحافظ إنه رب الأسرة فى المحافظة، وجميع مشاكل المحافظة لا بد أن تحل داخلها ولا يعلم بها أحد خاصة أن القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب هدفها واحد، وهو الارتقاء بالمحافظة فى كل المجالات، محذرًا "ممن ينفخون فى النار لاشتعال الأزمة بين النائب، واللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة للإيقاع بينهما".

محافظ جنوب سيناء يرأس اجتماع المجلس التنفيذى لمناقشة المشروعات والخطة الاستثمارية