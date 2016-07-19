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لليوم الثالث جامعة قناة السويس تواصل أعمال برنامج دور الإداريين فى ضمان الجودة بالكليات

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لليوم الثالث جامعة قناة السويس تواصل أعمال برنامج دور الإداريين فى ضمان الجودة بالكليات لليوم الثالث جامعة قناة السويس تواصل أعمال برنامج دور الإداريين فى ضمان الجودة بالكليات
واصلت لليوم الثالث على التوالى إدارة تدريب أفراد المجتمع أعمال دورتها التدريبية التى تستمر لمدة 9 أيام من 17 حتى 25 يوليو الحالى، تحت عنوان "دور الإداريين فى ضمان جودة كلياتهم"، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف مصطفى محمد حسن مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع وفاتن إبراهيم رئيس قسم بإدارة التدريب.

وتم تخصيص محاضرة اليوم للإداريين بكليتى طب الأسنان والآداب والعلوم الإنسانية، وحاضر فيها الدكتورة نهى العاصى بكلية التربية جامعة القناة قسم التربية والمقارنة.

ودار موضوع المحاضرة حول عمليتى الجودة والاعتماد فى إطار التعليم الجامعى، كما تناولت المحاضرة أيضا منظومة التعليم الجامعى والجودة وثقافة الجودة وضمان الجودة والاعتماد والمعايير والمؤشرات والدراسة الذاتية والتوثيق وأوجه الاستفادة من حصول كليات الجامعة وبرامجها على شهادة الاعتماد.


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