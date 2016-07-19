إزالة 90 حالة تعد على أراض زراعية بالفشن جنوب بنى سويف

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن اليوم من إزالة 90 حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية بقرية أبسوج دائرة المركز، وذلك بالتنسيق مع مركز شرطة الفشن.إعلان - Ads إعلان - Ads
>محافظ بنى سويف يبحث استغلال أراضى الدولة فى إقامة مشروعات استثمارية
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شارك فى الحملة التى شملت إزالة "42 حالة بناء فى المهد، و48 حوائط وأسقف" _ أحمد حسين الحكش نائب رئيس مركز ومدينة الفشن، صابرعبد الوهاب مدير إدارة الفشن الزراعية، عبد الحفيظ الصيفى رئيس قرية أبسوج، والملازم أول محمد الوكيل، ومجموعة من أفراد الشرطة.
>محافظ بنى سويف يبحث استغلال أراضى الدولة فى إقامة مشروعات استثمارية
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