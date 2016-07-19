رفض طعن "البسنديلى" على انتخابات دائرة شربين

رفضت محكمة النقض، الطعن الذى تقدم به، نصحى على البسنديلى، عضو مجلس النواب الأسبق عن دائرة بسنديلة، والمرشح الخاسر فى انتخابات مجلس النواب 2015، على عدم أحقية فوز عضوى الدائرة فى الانتخابات.

وأصدرت المحكمة قرارها فى الطعن رقم 137 لسنة 85 ق، بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وألزمت نصحى البنسديلى بصفته الطاعن، بالمصروفات، وأتعاب المحاماة، ومصادرة الكفالة.

جدير بالذكر، أن الانتخابات البرلمانية بالدائرة السادسة بمحافظة الدقهلية ومقرها مركز شربين، أسفرت عن فوز النائب إيهاب السلاب، والنائب فوزى الشرباصى، بمقعدى مجلس النواب عقب جولة الإعادة وفاز إيهاب السلاب بـ 487745 صوتا، وحصد فوزى الشرباصى 33304 أصوات، بينما حصل المرشح الخاسر نصحى البسنديلى – مقدم الطعن - على 29498 صوتا، وبلغت نسبة الحضور 26.2% من إجمالى عدد الناخبين بالدائرة.



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القرار

"النقض"ترسل حكمها فى طعن "البسنديلى" على نتيجة دائرة شربين لرئيس المحكمة