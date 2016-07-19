أخبار عاجلة

8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب -
8 الصبح - ردود الفعل الدولية على الحادث الإرهابي بتفجير الكنائس بالأمس ومن بينهم ..!! -
إذا شعرت بالنعاس أثناء اليوم..تعرف على قيلولة القهوة -
8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رفض طعن "البسنديلى" على انتخابات دائرة شربين

Google+ Print
رفض طعن "البسنديلى" على انتخابات دائرة شربين رفض طعن "البسنديلى" على انتخابات دائرة شربين
رفضت محكمة النقض، الطعن الذى تقدم به، نصحى على البسنديلى، عضو مجلس النواب الأسبق عن دائرة بسنديلة، والمرشح الخاسر فى انتخابات مجلس النواب 2015، على عدم أحقية فوز عضوى الدائرة فى الانتخابات.

وأصدرت المحكمة قرارها فى الطعن رقم 137 لسنة 85 ق، بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وألزمت نصحى البنسديلى بصفته الطاعن، بالمصروفات، وأتعاب المحاماة، ومصادرة الكفالة.

جدير بالذكر، أن الانتخابات البرلمانية بالدائرة السادسة بمحافظة الدقهلية ومقرها مركز شربين، أسفرت عن فوز النائب إيهاب السلاب، والنائب فوزى الشرباصى، بمقعدى مجلس النواب عقب جولة الإعادة وفاز إيهاب السلاب بـ 487745 صوتا، وحصد فوزى الشرباصى 33304 أصوات، بينما حصل المرشح الخاسر نصحى البسنديلى – مقدم الطعن - على 29498 صوتا، وبلغت نسبة الحضور 26.2% من إجمالى عدد الناخبين بالدائرة.


>

القرار


>"النقض"ترسل حكمها فى طعن "البسنديلى" على نتيجة دائرة شربين لرئيس المحكمة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365