ضبط محاسب لاتهامه باختلاس 5.4 مليون جنيه من جمعية زراعية بالبحيرة

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بالبحيرة برئاسة العقيد أحمد البنا رئيس المباحث، قبل قليل، من ضبط "ر. ح. ع" محاسب بالجمعية المشتركة بأبوحمص والمسئول عن الحساب الختامى والموازنة لأعمال جمعية برسيق الزراعية التابعة لمركز أبو حمص، وذلك بعد اعتراف أمين خزينة جمعية برسيق والمحبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم 3217 لسنة 2016 إدارى أبو حمص لاتهامه باختلاس 5 ملايين و400 ألف جنيه من أموال الجمعية بالاشتراك مع آخرين.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة، برئاسة اللواء أشرف يوسف قد تمكنت من ضبط أحد الموظفين بجمعية برسيق الزراعية التابعة لمركز أبو حمص، لاختلاسه 5 ملايين و400 ألف جنيه من أموال الجمعية بالاشتراك مع آخرين.

وبدأت أحداث الواقعة عندما وردت معلومات للواء أشرف يوسف رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة، مفادها قيام "ع. ز. ر" الموظف بجمعية برسيق الزراعية بمركز أبو حمص باختلاس 5 ملايين و400 ألف جنيه من أموال الجمعية الزراعية. وتم تشكيل فريق عمل لكشف الواقعة مكون من العقيد وليد إدريس والرائد محمد قديحة والرائد أسامة كمال، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية واستصدار إذن النيابة تم ضبط المتهم "ع. ز. ر" الموظف بجمعية برسيق الزراعية بمركز أبو حمص، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3217 لسنة 2016 إدارى أبو حمص وإحالته للنيابة العامة التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم "ع. ز. ر" أمين الخزينة بجمعية برسيق الزراعية بمركز أبو حمص بقيام كل من " ر. ح. ع " محاسب بالجمعية المشتركة بأبوحمص والمسئول عن الحساب الختامى والموازنة لأعمال جمعية برسيق الزراعية التابعة لمركز أبو حمص، ومدير الجمعية ورئيس الجمعية بالاشتراك معه فى الجريمة.

وتمكن اليوم ضباط مباحث الأموال العامة بالبحيرة برئاسة العقيد أحمد البنا رئيس المباحث من ضبط "ر. ح. ع" المحاسب بالجمعية، وباشر المستشار طارق غباشى مدير نيابة أبوحمص بإشراف المستشار تامر شمة المحامى العام لنيابات وسط دمنهور التحقيقات مع المتهم. وبسؤال العقيد أحمد البنا رئيس مباحث الأموال العامة بالبحيرة أكد صحة الواقعة، وأضاف بسؤاله فى محضر التحريات أمام المستشار طارق غباشى مدير نيابة أبوحمص بقيام المتهم المضبوط بالاشتراك مع أمين الخزينة المحبوس ومدير الجمعية ورئيس الجمعية المشار إليها باختلاس 5 ملايين و400 ألف جنيه من أموال الجمعية الزراعية.