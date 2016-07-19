تجنّبي هذه الأخطاء في التنظيف...

ترتكب الكثيرات أخطاء شائعة أثناء تنظيف البيت، ممّا يتسبّب بهدر الوقت والجهد، لذا يقدم لك "سيدتي. نت" أبرز الأخطاء الشائعة في تنظيف المنزل، لتتجنبيها...

1- يتسبّب فرك السجاد لإزالة بقع السوائل عنه، في إتلاف خيوطه وتشابكها! لذا، يفضّل تجفيف مكان البقعة بواسطة قطعة من القماش، ومن ثم غسلها بإحدى طرق تنظيف السجاد المعروفة.

2- لا يجب إهمال تنظيف أدوات التنظيف، لا سيّما المماسح واسفنجات الجلي التي تتطلّب غسلها بعد استعمالها، ونقعها بالماء مرّة في الأسبوع على الأقل. وكذلك، من الضروري إفراغ كيس المكنسة الكهربائية.

3- يتسبّب الماء في تقشير أسطح الخشب، لا سيما الأرضيات الـ"باركيه" وقطع الأثاث. لذا، يستحسن نفض الغبار عنها يومياً بقطعة قماش قطنية، بدون الحاجة إلى الماء.

4- لا تنفع المبالغة في استعمال المنظّفات! مثلاً: عند رشّ منظّف الزجاج، بكثرة، ومباشرةً على لوح الزجاج، ستلاحظين إثر القيام بمسحه، أن الأوساخ تتجمّع على الجوانب.