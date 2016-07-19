محمد إبراهيم يغادر المستشفى بعد زيارة زيزو

غادر محمد إبراهيم نجم الزمالك المستشفى بعد نجاح الجراحة التي خضع لها بعد إصابته في مباراة صن دوانز الجنوب إفريقي.

وتعرض محمد إبراهيم لإصابة قوية بكسر في عظمة الشظية خلال مباراة الزمالك وصن داونز بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا التي خسرها الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وزار عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" مدير قطاع الكرة في الأهلي وشيرين شمس الدين المدير التنفيذي للنادي الأحمر، لاعب الزمالك في المستشفى اليوم الثلاثاء.

وبعدها، غادر إبراهيم المستشفى حيث سيحصل على راحة لمدة 9 أسابيع، قبل الخضوع لبرنامج تأهيلي خارج مصر.

وأكد سالم محمد سالم وكيل محمد إبراهيم على أن اللاعب سيكون جاهزا للعودة للملاعب خلال 4 شهور أو أقل.