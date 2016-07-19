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مصرع تباع سقطت عليه حمولة سيارة رمال بالفيوم

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مصرع تباع سقطت عليه حمولة سيارة رمال بالفيوم مصرع تباع سقطت عليه حمولة سيارة رمال بالفيوم
لقى تباع سيارة نقل، مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعد أن سقطت عليه كمية من الرمال، حمولة السيارة، عند قرية علاء الدين، على شاطئ بحيرة قارون، بمحافظة الفيوم، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزى، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كان اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوجود متوفٍ أمام قرية علاء الدين، على شاطئ بحيرة قارون، وانتقل رجال مباحث سنورس، إلى موقع الحادث.

وتبين أنه خلال تفريغ قائد السيارة رقم 43911 نقل الفيوم، (محمد.ج.ز-37 سنة)، سائق، من قرية أبو جنشو، بمركز أبشواى، حمولتها من الرمال، سقط (أحمد عبدالتواب عبدالسلام-16 عاما)، تباع السيارة، أسفل الحمولة، مما أدى لوفاته.

تم نقل الجثة، إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزى، وأكد تقرير مفتش الصحة، أن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية، ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، رقم 23246 لسنة 2016 م، جنح مركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة للتحقيق، والتى صرحت بدفن الجثة.


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