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بالصور: هكذا تألقت النجمات في المهرجانات العربية 2016!

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الثلاثاء 19-07-2016 15:39

في الصيف تُقام العديد من المهرجانات والاحتفالات التي يحييها أشهر نجوم ونجمات الوطن العربي، ولهذه المهرجانات يختار النجوم أجمل الازياء ليطلّوا بها على جمهورهم ومعجبينهم، وبشكل خاص النجمات طبعاً، حيث يخترن فساتين سهرة مُبهرة من تصميم دور أزياء عالمية أو محلية.

هكذا عادت "غوتشي" لتزيّن إطلالات النجمات

وفي صيف 2016 شاهدنا الكثير من الاطلالات اللافتة التي تألقت بها النجمات العربيات على المسرح، مثل اطلالة نجوى كرم في مهرجانات ضبية الدولية التي أقيمت في بيروت وقد اختارت لهذا الحدث فستاناً ذهبياً من الترتر البرّاق، زينته ورورد حمراء ناعمة على منطقة الورك.
أما كارول سماحة وفي مهرجانات بيبلوس الدولية فقد شاهدناها في عدد من الاطلالات في فساتين سهرة مستوحاة من النمط الروماني الأول باللون الأبيض، والثاني باللون الأزرق الغني.
وبالنسبة لـ هيفا وهبي فقد أشعلت سماء بيروت في مهرجان بييل في اطلالاتها في فستان فضي برّاق زينته شراشيب مرحة، كما أشعلت سماء في فستان قصير وملون ناسبها وناسب قوامها كثيراً.
أما نوال الزغبي فقد أطلت علينا بأناقتها المعتادة في مهرجان أعياد بيروت في اطلالتين من "زهير مراد" Zuhair Murad الأولى في فستان طويل أزرق مشكوك بالترتر الفضي، والثانية في جمبسوت أحمر بدا رائعاً عليها.
وكذلك فان النجمة الصاعدة ماريتا الحلاني ابنة النجم "عاصي الحلاني" فقد اختارت اطلالة ناعمة في فستان أبيض ناسبت سنها الصغير في مهرجان الأغنية الشرقية في بيروت.
وغيرهن من النجمات اللواتي جمعنا لكم اليوم أبرز اطلالاتهن التي تألقن بها على المسرح في مختلف المهرجانات العربية.

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سيدتي

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