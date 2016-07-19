اكسسوارات باللون الزهري لإطلالة بمنتهى الأنوثة

جميع النساء، من مختلف الأعمار والأذواق، يبحثن عن الأزياء والأكسسوارت التي تضمن لهن إطلالات مفعمة بالأنوثة والنعومة، ولعل اللون الزهري هو من أكثر الألوان المرتبطة بالنساء، وبالأنوثة أيضاً.

ولهذا، فقد قمنا اليوم باختيار تصاميم أكسسوارت رائعة باللون الزهري، بمختلف درجاته التي تنوّعت ما بين الدرجات الفاتحة والدرجات الداكنة والحيوية الأقرب إلى الفوشيا.

اختاري الاكسسوارت الذهبية لإطلالة مُشرقة في رمضان!

وقد قدمت كلّ دار أزياء الأكسسوارت الزهرية على طريقتها الخاصة الرائعة والمبتكرة.

وقد شاهدنا أجمل تصاميم شنط اليد عند كلّ من "غوتشي" Gucci، "فيندي" Fendi، "كلوي" Chloe، "لانفان" Lanvinوغيرها.

أما أجمل تصاميم الأحذية، فقد شاهدناها لدى كل من "ميو ميو" Miu Miu، "فالنتينو" Valentino، "دولتشي اند غابانا"Dolce&Gabbana، و"كريستيان لوبوتان" Christian Louboutin.

أما بالنسبة للمجوهوات، التي تنوّعت بين الأقراط والعقود والأساور، فقد شاهدنا أجملها عند كلّ من "دريز فان نوتن" DriesVan Noten، "جيفنشي" Givenchy، "أوسكار دي لا رينتا" Oscar de la Renta، "مارني" Marni.

تناسب الأكسسوارت الزهرية مختلف الإطلالات الصباحية والمسائية أيضاً، لكن طبعاً يعتمد ذلك على طريقة تنسيقها واختيارها، ولهذا شاهدي التشكيلة الكبيرة التي جمعناها لك، وانتقي منها ما يعجبك، لتحصلي على إطلالات أنثوية رائعة وعصرية.