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اكتشفي مجموعة LAMELLAE للمصمّمين جورج جنسن و الراحلة زها حديد على موقع مودا أوبراندي

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الثلاثاء 19-07-2016 17:09

يسر موقع مودا أوبراندي السبّاق في بيع تصاميم فاخرة (www.modaoperandi.com) أن يعلن عن توفر ثمرة التعاون بين دار التصميم الدنماركية الرائدة للمصمم جورج جنسن والمهندسة المعمارية والمصممة الراحلة الأشهر في العالم زها حديد للبيع رسمياً على موقع . وبالفعل، تتميّز "مجموعة Lamellae للمصممين جورج جنسن وزها حديد" التي تُعتبر أحد آخر المشاريع التي أنجزتها الآنسة حديد، بأشكال ناعمة تنساب كشرائط تتجسّد في مجموعة من المجوهرات المعاصرة المستوحاة من الهندسة المعمارية والتي تعبّر عن الأناقة العصرية.
وعلماً أنها صُممت بهدف تجسيد أشكال ومنحنيات أشهر المباني التي صمّمتها المهندسة حديد، سيصبح بالإمكان طلب المجموعة التي تضمّ ثماني قطع مسبقاً على موقع www.modaoperandi.com الذي سيشكّل الصرح الأوّل لعرض هذه المجموعة المبهرة.
تشكّل هذه المجموعة لفتة استثنائية تجسّد نظرة حديد الثاقبة كمصممة وأسلوبها السلس الذي يمزج البساطة مع التعقيد في آن واحد. والجدير بالذكر أنّ هذه القطع المصنوعة من الفضة الاسترلينية والروديوم الأسود والمرصعة بالألماس الأسود قد صُمّمت بدقة تامة لإضفاء ملمس حسّي مميّز يشعر به كلّ من يرتديها. تتألف مجموعة المجوهرات من خمسة خواتم وثلاث أساور عريضة، مستوحاة جميعها من هيكل مباني مجمّع وانغجينغ سوهو الذائع الصيت والذي يستكنّ بالقرب من مدينة بكين، الصين.

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سيدتي