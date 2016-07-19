تعرفي على مجموعة "أنا امرأة" للمصمم داني أطرش

قدم المصمم اللبناني داني أطرش مجموعته الجديدة “انا إمراة"لموسم ربيع – صيف 2015 في باريس ضمن أسبوع الموضة الفرنسي لأزياء الهوت كوتور في عرض خاص أمام نخبة من سيدات المجتمع وباقة من أهل الإعلام المتخصص في مجال الموضة من مختلف الجنسيات فلاق الاطراء والتقدير.

استوحى المصمم داني أطرش المجموعة من موضة سائقي الدراجات النارية فمنحها طابع القوة والجرأة. وفي 35 قطعة قدمها، استخدم أقمشة حساسة تفيض بالانوثة، مثل الـ"تول" و"الدانتيل" و"الموسلين"، وتنوعت الوانها بين البنفسجي "ليلا"، والذهبي والفضي والأخضر الزمردي والأسود والموف والازرق البترولي... واختتمت المجموعة بفستان زفاف بدا مذهلاً بلونه الأبيض، وتطريزه باللون الفضي بما يترك انطباع ضوء القمر على ليلة ساحرة.

العرض حضرته مجموعة كبيرة من الفعاليات الاجتماعية وشخصيات إعلامية ودبلوماسية ووجوه اجتماعية تمثل الجاليات العربية والأجنبية في باريس.