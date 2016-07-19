أخبار عاجلة

8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب -
8 الصبح - ردود الفعل الدولية على الحادث الإرهابي بتفجير الكنائس بالأمس ومن بينهم ..!! -
إذا شعرت بالنعاس أثناء اليوم..تعرف على قيلولة القهوة -
8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. مجلس القيادات الشابة بالغربية يستكمل دورة المحليات للشباب

Google+ Print
بالصور.. مجلس القيادات الشابة بالغربية يستكمل دورة المحليات للشباب بالصور.. مجلس القيادات الشابة بالغربية يستكمل دورة المحليات للشباب
واصل مجلس القيادات الشابة بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، ولليوم الثالث على التوالى دورة المحليات للشباب، بقاعة مؤتمرات مديرية الشباب والرياضة بالغربية، بحضور محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب.

وحاضر اليوم الثلاثاء، المستشار أحمد العبد المستشار القانونى الأسبق لوزارة الاستثمار وبحضور هند نجيب الأمين العام المساعد للمجلس ومحمد شلبى أمين سر المجلس، ودار الحوار عن مهارات إدارة الحملات الانتخابية وأنواعها وأشكالها وأساليب الدعاية ومكونات الحملة الانتخابية واستراتيجية إدارة الحملة والهيكل الإدارى.

من جانبه أعلن محمد شلبى أمين سر المجلس فى تصريحات له اليوم، أن المحاضرين هم صفوة من السياسيين والبرلمانيين، ومنهم محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، ومحمد الفخرانى محافظ الغربية الأسبق، ومحمد السيد عامر وكيل المجلس الشعبى للمحافظة السابق، والدكتور عبد المنعم شهاب عضو مجلس النواب، والمستشار أحمد العبد وسمير عبده وكيل وزارة المالية، والعميد دكتور هشام يونس المحاضر بالكلية الجوية.

مجلس-القيادات-الشابة-بمحافظة-الغربية-(1)
>

المستشار أحمد العبد المستشار والدكتورة هند نجيب الأمين ومحمد شلبي أمين سر المجلس

مجلس-القيادات-الشابة-بمحافظة-الغربية-(2)
>

جانب من الدورة

مجلس-القيادات-الشابة-بمحافظة-الغربية-(3)
>

جانب من منصة الدورة

مجلس-القيادات-الشابة-بمحافظة-الغربية-(4)
>

جانب من الدورة في اليوم الثالث

مجلس-القيادات-الشابة-بمحافظة-الغربية-(5)
>

جانب من القيادات الشابة بالغربية

مجلس-القيادات-الشابة-بمحافظة-الغربية-(6)
>

جانب من الحضور


>- اليوم.. الشباب والرياضة بالغربية تنظم دورات تنمية بشرية
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365