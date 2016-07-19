بالصور.. مجلس القيادات الشابة بالغربية يستكمل دورة المحليات للشباب

واصل مجلس القيادات الشابة بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، ولليوم الثالث على التوالى دورة المحليات للشباب، بقاعة مؤتمرات مديرية الشباب والرياضة بالغربية، بحضور محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب.

وحاضر اليوم الثلاثاء، المستشار أحمد العبد المستشار القانونى الأسبق لوزارة الاستثمار وبحضور هند نجيب الأمين العام المساعد للمجلس ومحمد شلبى أمين سر المجلس، ودار الحوار عن مهارات إدارة الحملات الانتخابية وأنواعها وأشكالها وأساليب الدعاية ومكونات الحملة الانتخابية واستراتيجية إدارة الحملة والهيكل الإدارى.

من جانبه أعلن محمد شلبى أمين سر المجلس فى تصريحات له اليوم، أن المحاضرين هم صفوة من السياسيين والبرلمانيين، ومنهم محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، ومحمد الفخرانى محافظ الغربية الأسبق، ومحمد السيد عامر وكيل المجلس الشعبى للمحافظة السابق، والدكتور عبد المنعم شهاب عضو مجلس النواب، والمستشار أحمد العبد وسمير عبده وكيل وزارة المالية، والعميد دكتور هشام يونس المحاضر بالكلية الجوية.



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المستشار أحمد العبد المستشار والدكتورة هند نجيب الأمين ومحمد شلبي أمين سر المجلس



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جانب من الدورة



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جانب من منصة الدورة



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جانب من الدورة في اليوم الثالث



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جانب من القيادات الشابة بالغربية



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جانب من الحضور

- اليوم.. الشباب والرياضة بالغربية تنظم دورات تنمية بشرية

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