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بالصور.. انطلاق المؤتمر السنوى لكلية العلوم جامعة الإسكندرية

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بالصور.. انطلاق المؤتمر السنوى لكلية العلوم جامعة الإسكندرية بالصور.. انطلاق المؤتمر السنوى لكلية العلوم جامعة الإسكندرية
انطلقت صباح اليوم، المؤتمر السنوى لكلية العلوم جامعة الإسكندرية للعام الجامعى 2015/2016 لعرض إنجازات الكلية على المستوى الإدارى والمستوى العلمى والأكاديمى ومتابعة حسن سير العملية التعليمية.

وقال بيان الكلية اليوم، بدأ المؤتمر بكلمة ترحاب للحضور من الدكتور محمد إسماعيل عبده عميد الكلية، وبحضور وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الكلية.

وعرض الدكتور محمد إسماعيل عبده، عميد الكلية، إنجازات الكلية والمعوقات والتحديات التى تواجه إدارة الكلية ومن ثم مواجهتها، كما عرض الحساب الختامى المالى للكلية والضغوط المالية عليها.

وكرم عميد الكلية الدكتور ممدوح سعد ممدوح، الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء، لحصول سيادته على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الأساسية، وتم تكريم الدكتور أحمد محمد السيد، الأستاذ المتفرغ بقسم الرياضيات والحاسب الآلى، لحصوله على جائزة الدولة للتفوق العلمى، وفى الختام تم عرض التوصيات العامة للمؤتمر والتى ستدخل حيز التنفيذ فى العام الدراسى القادم.

المؤتمر (1)
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افتتاح المؤتمر السنوى لعلوم الإسكندرية

المؤتمر (2)
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كلمة عميد الكلية

المؤتمر (3)
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أثناء تكريم أحد الأساتذة

المؤتمر (4)
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عميد كلية العلوم يكرم أحد الأساتذة

"علوم الإسكندرية" تختتم أعمال مجلس الكلية للعام الجامعى الحالى
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