10 آلاف طالب وطالبة بجامعة بنى سويف يشاركون مبادرة "حلوة يا بلدى"

شهد الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، صباح اليوم أعمال تجميل وتنظيف وتشجير داخل وخارج حرم الجامعة بشرق النيل، يأتى ذلك فى إطار فعاليات مبادرة "حلوة يا بلدى" والتى شارك فيها 10 آلاف طالب وطالبة من طلاب الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة خلال الاحتفالية أن الجامعة تدعم بكامل طاقتها المبادرة والتى تعتبر نموذجاً مشرفاً يسهم فى زيادة الوعى والتحفيز ليس فقط لفئة الشباب بل لكافة فئات المجتمع، موضحاً أنه سوف يعقد على هامش عدة مسابقات تهدف إلى الاستفادة من أفكار الشباب بهدف الارتقاء بمنظومة النظافة العامة للجامعة والمحافظة والوصول بها للمستوى المطلوب من خلال نظافة الحرم الجامعى والشوارع والميادين وترميم وصيانة الطرق وطلاء أعمدة الإنارة والأرصفة وغرس الأشجار.

وأضاف رئيس الجامعة أن المبادرة التى أطلقتها مؤسسة أخبار اليوم تهتم بالقضايا القومية وخدمة المجتمع والبيئة المحيطة وتركيز على مفهوم الاستدامة فى التنفيذ من خلال كافة قطاعات الجامعة المختلفة، وبمشاركة عدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد على ترسيخ مفهوم العمل الجماعى، وأن الجامعة قامت بعمل لوحات إرشادية "أهلاً وسهلاً فى جامعة بنى سويف" و"ابتسم أنت فى جامعة بنى سويف"، وذلك فى بعض ميادين وقرى المحافظة وداخل وخارج الحرم الجامعى.

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