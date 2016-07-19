وفد من جامعة قناة السويس يتفقد مستشفى العريش العام

تفقد، ظهر اليوم، وفد من جامعة قناة السويس استعدادات مستشفى العريش العام لاستقبال أطباء فى التخصصات النادرة ستدفع بهم الجامعة للمستشفى لتلبية احتياجاته من التخصصات النادرة، وفقا لاتفاق أبرم اليوم بين الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس واللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء لمساهمة الجامعة فى تطوير المنظومة الصحية بشمال سيناء، من خلال توفير أطباء وإجراء أعمال تدريب للقوى البشرية فى مجال الصحة.

رافق الوفد الدكتور طارق خاطر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء والدكتور أحمد عزمى مدير مستشفى العريش العام، وعدد من رموز مدينة العريش.

وضم الوفد كلا من الدكتور أسامة عنتر رئيس قسم الجراحة بكلية الطب جامعة قناة السويس، والدكتور هانى الدمياطى مدير عام المستشفيات بجامعة قناة السويس، والدكتور ياسين الغول رئيس قسم العظام بجامعة قناة السويس، واطلع على الاستراحات المخصصة لسكن الأطباء الموفدين.

وقال الدكتور طارق خاطر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء إن المستشفى جاهز لاستقبال كل الأطباء، وتم توفير سكن فاخر لهم فى مقر استراحات ملحق بالمستشفى، وتتوفر به كل الخدمات اللازمة لإقامتهم، وأن المقر يستوعب استقبال 18 طبيبا فى وقت واحد.

توقيع بروتوكول بين "قناة السويس" ومحافظة شمال سيناء لتحسين الخدمة الطبية