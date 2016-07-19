أخبار عاجلة

8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب -
8 الصبح - ردود الفعل الدولية على الحادث الإرهابي بتفجير الكنائس بالأمس ومن بينهم ..!! -
إذا شعرت بالنعاس أثناء اليوم..تعرف على قيلولة القهوة -
8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وفد من جامعة قناة السويس يتفقد مستشفى العريش العام

Google+ Print
وفد من جامعة قناة السويس يتفقد مستشفى العريش العام وفد من جامعة قناة السويس يتفقد مستشفى العريش العام
تفقد، ظهر اليوم، وفد من جامعة قناة السويس استعدادات مستشفى العريش العام لاستقبال أطباء فى التخصصات النادرة ستدفع بهم الجامعة للمستشفى لتلبية احتياجاته من التخصصات النادرة، وفقا لاتفاق أبرم اليوم بين الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس واللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء لمساهمة الجامعة فى تطوير المنظومة الصحية بشمال سيناء، من خلال توفير أطباء وإجراء أعمال تدريب للقوى البشرية فى مجال الصحة.

رافق الوفد الدكتور طارق خاطر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء والدكتور أحمد عزمى مدير مستشفى العريش العام، وعدد من رموز مدينة العريش.

وضم الوفد كلا من الدكتور أسامة عنتر رئيس قسم الجراحة بكلية الطب جامعة قناة السويس، والدكتور هانى الدمياطى مدير عام المستشفيات بجامعة قناة السويس، والدكتور ياسين الغول رئيس قسم العظام بجامعة قناة السويس، واطلع على الاستراحات المخصصة لسكن الأطباء الموفدين.

وقال الدكتور طارق خاطر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء إن المستشفى جاهز لاستقبال كل الأطباء، وتم توفير سكن فاخر لهم فى مقر استراحات ملحق بالمستشفى، وتتوفر به كل الخدمات اللازمة لإقامتهم، وأن المقر يستوعب استقبال 18 طبيبا فى وقت واحد.


>توقيع بروتوكول بين "قناة السويس" ومحافظة شمال سيناء لتحسين الخدمة الطبية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365