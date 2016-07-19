لاعب ريال مدريد السابق: كنت أشرب الكحوليات وأدخن يوميا.. كيف أركض 90 دقيقة

(إفي): قال اللاعب السابق بنادي ريال مدريد والمحترف حاليا بصفوف سيفاسبور التركي، سيسينيو، في مقابلة مع قناة (إسبن) البرازيلية إنه واجه مشكلات كثيرة بسبب شرب الكحوليات.

وأكد اللاعب البالغ من العمر 36 عاما والذي كان لاعبا بصفوف النادي الملكي بين 2005 و2007 والذي احترف أيضا بصفوف روما وفياريال "كلما كانت الأمور تسوء كنت أشرب مزيدا من الكحوليات، لم أكن قادرا على تناول كأس أو اثنتين، كنت أحتسي الكثير حتى يغشى علي".

وأضاف في المقابلة التي نشرت بعض أجزائها عبر (إسبن) مساء الاثنين "كانوا يقولون لي، إذا واصلت هذا الأمر ستموت. كنت أدخن عبوتين من السجائر يوميا. كيف لي أن أركض 90 دقيقة؟".

وعلى جانب آخر انتقد سيسينيو أداء بعض لاعبي منتخب البرازيل، الذي لم يستطع تخطي دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا المئوية الأخيرة وفشل على أرضه في التتويج بالمونديال قبل عامين.

وقال "اليوم أصبحوا يهتمون أكثر بالتقاط "السيلفي"، عليها اللعنة، وأيضا تصفيف شعرهم وكل هذه الأشياء. هذه الموضة ليست سيئة ولكن المنتخب البرازيلي يحتاج منهم مزيدا من الأداء، اليوم أرى بعض اللاعبين الذين يطلبون عدم اللعب في كوبا أمريكا، هذا أمر غير مقبول على الإطلاق".