تقرير في الجول – دليلك للعبة ' فانتازي ' الدوري الإنجليزي 2016-2017

جذبت لعبة Fantasy Premier League خلال الموسمين الماضيين عددا من المتابعين للدوري الإنجليزي الممتاز خاصة وأنها واقعية جدا وتعتمد على اختيارات اللاعب مما جعلها مهمة للكثيرين.

ويوم 18 يوليو من العام الجاري انطلق الموسم الجديد من اللعبة تمهيدا لبدء موسم 2016-2017، وربما تستقطب اللعبة عددا من اللاعبين الجدد، لذا إن كنت جديدا على اللعبة إليك بعض النصائح الهامة.

ضربة البداية

مثل مباراة كرة القدم عليك باختيار قائمة فريقك 15 لاعبا ولديك مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني عليك أن تصرفه بكل حرص، ستلزمك اللعبة بشراء حارسي مرمى و5 مدافعين و5 متوسطي ميدان بالإضافة لثلاثة مهاجمين، وأقصى عدد بإمكانك أن تختاره لاعبين من نفس الفريق هو 3 لا أكثر.

من بين الـ15 لاعبا الذين اخترتهم عليك أن تختار 11 لاعبا تبدأ بهم و3 بدلاء، وفي حالة عدم مشاركة لاعب مع فريقه يتم استبداله بطريقة أوتوماتيكية من قبل اللعبة.

بإمكانك أيضا أن تجعل فريقك يلعب بأي خطة المهم أن تحتوي على حارس مرمى و3 مدافعين ومهاجم وحيد على الأقل تسمح اللعبة بذلك فقط.

ثم يأتي دورك في اختيار قائد الفريق ونائبه وتلك عملية مهمة، إذ أن أي رقم سيحرزه القائد سوف تتم مضاعفته، وفي حالة عدم مشاركة القائد فالنائب سوف يلعب وتضاعف نتيجته، لكن إن كنت سيء الحظ ولم يلعب الاثنان فهذا يعني أنك ستحصد صفر من النقاط.

عليك أن تعتني بدكة بدلاءك لا تجعلها مجرد لاعبين لسد الخانة، ففي بعض المباريات قد لا يلعب نجمك الأساسي وسيتم استبداله أوتوماتيكيا وبالتالي فأنت في مأزق إن كان بديلك سيئا.

نأتي لنقطة أخرى ماذا بعد أول جولة؟ ماذا إن أردت التبديل؟ الأمر سهل لديك تبديلات مفتوحة حتى أول جولة من الدوري، بعد ذلك سيكون لديك تبديل وحيد قبل كل جولة لتجريه وأي تبديل إضافي غرامته 4 نقاط، وإن لم تستخدم انتقالك المجاني يتم تخزينه للجولة المقبلة لكن احذر أنت لن تتمكن من تخزين سوى تبديل وحيد.

ملحوظة أخرى عليك أن تحذر لأن أسعار اللاعبين تتبدل وفقا لمستواهم خلال الموسم هذا يعني أنك عليك أن تكون اقتصاديا.

كذلك ستكون لديك بطاقة تجعلك تقوم بانتقالات كاملة وتستخدم مرتين في الموسم الأولى في النصف الأول من الموسم والثانية في النصف الثاني منه.

لديك 3 بطاقات بإمكانك أن تستخدمهم خلال الموسم، الأولى اسمها الجميع يهاجم وتلك تجعلك تلعب بطريقة 2-5-3 والثانية دفعة لدكة البدلاء، وتعني أن نقاط دكة البدلاء سوف تضاف لمجموعك في الجولة، والثالثة اسمها مضاعفة مجموعة القائد 3 مرات، وتعني أن أي رقم سوف يحرزه القائد سوف يتم ضربه في 3.

طريقة حساب النقاط

للاعب الذي لم يستمر لأكثر من 60 دقيقة يحصد نقطة، وأكثر من 60 دقيقة نقطتين، من يسجل هدفا من الدفاع أو حراس المرمى يحصد 6 نقاط، متوسط الميدان يحصل على 5 والمهاجم يحصل على 4 بالطبع لأنها وظيفته.

من يصنع الهدف يحصل على 3 نقاط، ومن يخرج بشباك نظيفة سواء مدافع أو حارس مرمى يحصل على 4 نقاط أما متوسط الميدان يحصل على نقطة، كل 3 تصديات من الحارس يحصل على نقطة في مقابلها، وكل تصدي لركلة جزاء يحصل على 5 نقاط مقابله، وفي كل مرة يسكن شباك حارس مرماك هدفين يتم خصم نقطة له وللمدافع، من يهدر ركلة الجزاء يخصم منه نقطتين.

في نقطة الشباك النظيفة يتم إضافة النقاط بعد مرور الدقيقة 60 وإن تم استبداله حسب ما ورد بقوانين اللعبة فإنه لن يتأثر بنتيجة المباراة بعد خروجه سواء استقبل هدفا أو أكثر.

من يحصل على أفضل لاعب في المباراة سوف يحصل على من نقطة إلى 3 حسب تقدير اللعبة، ومن يحصل على بطاقة صفراء يخصم منه نقطة، ومن يتم طرده يخصم منه 3 نقاط، ومن يسجل هدفا في مرماه بالخطأ يخصم منه نقطتان.

كيف تلعب مع أصدقائك؟

بإمكانك أن تلعب مع أصحابك بإنشاء دوري خاص بكم، بإمكانك المشاركة في 15 دوري خاص أو 20 دوري عام وتشارك بطريقة أوتوماتيكية في الدوري العالمي الخاص ببلدك ثم جميع البلدان التي منها لاعبين معك وكذلك دوري خاص بالنادي الذي تشجعه من الدوري الإنجليزي، كما تبدأ بطولة الكأس من الجولة الـ18.

هناك نوعان من الدوريات، دوري كلاسيكي وفيه يتم احتساب النقاط بطريقة تراكمية، ودوري مواجهات مباشرة.

الآن نصائح لتسجيل النقاط...

المدافعون والشباك النظيفة

لا تقلل أبدا من قيمة المدافعين في فريقك، فعلى سبيل المثال إن شارك المدافع لأكثر من 60 دقيقة هذا يعني نقطتين ثم سجل هدفا هذا يعني 6 نقاط وإن صنع في نفس المباراة هدفا هذا يعني ثلاثة نقاط، وإن اختير رجل المباراة فسيحصل على نقاط من 1 إلى 3، هذا يعني أن المجموع قد يصل إلى 14 نقطة، في العقد الأخير من الدوري الإنجلزي سجل المدافعون حوالي 24% من النقاط في اللعبة، وهو رقم يقترب من المهاجمين الذي حصدوا 27% من مجموع النقاط.

عليك ألا تختار بقلبك أبدا، قد تجد مدافعين متميزين مع الأندية الصاعدة للدوري، في إحدى المواسم تألق سيتفن وايتكر مدافع نورويتش سيتي واستمر حتى الجولة العاشرة، لكن في بعض اللحظات عليك أيضا أن ترى بعين خبيرة بحكم متابعتك للدوري من يجب أن يخرج ومتى، هناك أندية خرجت بشباك نظيفة في الموسم الماضي مثل ميدلزبره وبيرنلي، قد يتغير الحال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكن عليك أن تكون قوي الملاحظة في اختيار اللاعبين.

أيضا مع تواجد جوزيه مورينيو في مانشستر يونايتد وأنتونيو كونتي في تشيلسي وجوسيب جوارديولا في مانشستر سيتي لا تهمل أبدا مدافعي هؤلاء الفرق وازن تشكيلك بطريقة جيدة، نفس الأمر مع حراس المرمى.

التسرع في الاختيار

اختر دائما من تعرف أنه سيشارك، لا تهتم لأداء لاعب في بطولة كوبا أمريكا أو يورو 2016 أو في بطولة شباب شاهدتها، اضمن اللاعب الذي يحصد لك النقاط.

عليك أيضا أن تتفقد المباريات بحذر شديد ومعرفة حظوظ لاعبك الذي تختاره في المباراة وأن تكون ملما بمفاجآت الخصم.

تجنب دائما الصفقات الجديدة، في إنجلترا يحتاج اللاعبون لبعض الوقت للتكيف نادرا ما تجد لاعبا ترك بصمة منذ مباراته الأولى، هناك أمثلة نجحت في أول اختبار لها وفشلت فيما هو تالي، وهناك أمثلة أخرى فشلت منذ أول مرة رأينا ذلك في حالة فيرناندو توريس مع تشيلسي وماريو بالوتيللي مع ليفربول اختر المضمون.

استعمل الانتقالات

لن تتحكم بالإصابات ولن تتحكم بقرارات المدربين، أنت في لعبة واقعية للغاية، تعايش معها واتخذ أنت قرارتك أيضا.

الكرات الثابتة

عليك أن تكون ملما بمن ينفذون الكرات الثابتة، سواء كصناعة أهداف أو كتسجيل، رأينا ديمتري باييه مع وست هام، وهناك أيضا هنريك ميخيتاريان مع مانشستر يونايتد الذي قد يصنع منها أهدافا.

قيمة اللاعبين

عليك أن تضع هذا نصب عينيك، سعر اللاعب يعكس مجهوده الذي قدمه في الموسم الماضي وليس الحالي، في الموسم الماضي أكثر من حصد النقاط في الهجوم هما جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي وهاري كين مهاجم توتنام بنفس العدد 211 نقطة لكن كين سعره أعلى بمليون جنيه إسترليني إذ أنه يبلغ 11 مليون جنيه إسترليني.

أحيانا قد تسير عكس المتوقع وتختار لاعبا لم يختره الكثيرين ويبدع معك يجب ألا تعتمد على هذا كثيرا، 40% اختاروا ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد والذي يبلغ سعره هذا الموسم 5.5 مليون جنيه إسترليني.

إنها لعبة لصاحب النفس الطويل

إنها لعبة سباق ماراثوني، لديك 38 مباراة طوال الموسم ولست تلعبها لجولة وحيدة، عليك أن تستخدم مواردك بناء على هذا أن تكون صاحب نفس طويل ولا تتحرك بناء على جولة واحدة فقط.

إياك وأن تتعلم من أخطائك

هذه أغرب نصيحة قد تراها لكن عليك ألا تتعلم من أخطائك في تلك اللعبة فما لم يفلح في الجولة الماضية قد يفلح في الجولة الحالية، اللاعب الذي خذلك في الماضي قد يكون نجم المستقبل أنت لن تعرف أبدا، إنها لعبة توقعات وأنت تخمن ما سيحدث، لذا غلطة اليوم قد تكون مكسب الغد.

تابع الجولات التحضيرية والوديات

الهدف من الجولات التحضيرية والمباريات الودية قبل الموسم الجديد هو بناء قاعدة تكتيكية وبدنية للاعبين مع إيجاد تضمين كامل لما ستبنى عليه الخطة في المستقبل القريب، من يشارك في المباريات الأخيرة في تلك الوديات قد يبدأ في أولى مباريات الموسم.