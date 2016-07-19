رفع 430 طن قمامة من خلال مبادرة «حلوة يا بلدي» بإسنا جنوب الأقصر

واصلت محافظة الأقصر، حملة النظافة المكثفة بمدن ومراكز المحافظة، لليوم الرابع على التوالى، ضمن فاعليات “مبادرة حلوة يا بلدي”، تحت إشراف محمد بدر محافظ الأقصر.

ففى جنوب المحافظة، قال محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، بأن المبادرة شملت تكثيف حملات رفع كفاءة النظافة، وتقليم الأشجار، وطلاء البلدورات، ووضع صناديق قمامة إضافية ونشرها بالمناطق الأكثر احتياجًا بالمركز.

وأضاف سليمان، بأن العمل فى المبادرة فى إسنا مقسم إلي ثلاث ورديات، وذلك بقرية الشغب ومدينة إسنا حيث تم رفع مخلفات قمامة خلال الأربع أيام وحتى الان 430 طن، و تم عمل دهانات الأرصفة والبلدورات بطول 1500 متر، و تم زرع 200 شجرة، و أعمال صيانة فى الطرق والأرصفة بطول 1100 متر.