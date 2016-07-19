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رئيس البرلمان العربي يشيد بجهود موريتانيا في دعم العمل العربي المشترك

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رئيس البرلمان العربي يشيد بجهود موريتانيا في دعم العمل العربي المشترك رئيس البرلمان العربي يشيد بجهود موريتانيا في دعم العمل العربي المشترك

أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي

أشاد أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي، بإقامة القمة العربية السابعة والعشرين في موريتانيا، وما تقدمه الموريتانية من تسهيلات واجراءات لإنجاح هذه الدورة، وبما يخدم مصالح الأمة العربية جمعاء.

وأكد الجروان، أن البرلمان العربي يهنئ الشعب الموريتاني، على خطوات حكومته لدعم وتعزيز العمل العربي المشترك، وبما يعود بالنفع على الشعب الموريتاني الشقيق، و يخدم المصالح الأمنية والإقتصادية والاجتماعية لموريتانيا وشعبها الأبي.

وثمن الجروان، قرار إطلاق اسم الشيخ زايد رحمه الله، على أكبر شارع فى العاصمة نواكشوط، ترسيخًا لمبادئ الوحدة العربية، ودعا  للاستثمار العربي فى موريتانيا، وبما يدعم التكامل العربي الإقتصادي المنشود.

كما أشاد بالجهود الأمنية في موريتانيا، تحت القيادة الحكيمة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، و دور موريتانيا فى دعم السلم في الوطن العربي و القارة الإفريقية.

وقال رئيس البرلمان العربي، إن لموريتانيا دور محوري في منظومة العمل العربي المشترك، شأنها شأن سائر الدول العربية، وأن الشعب العربي يتطلع إلى نتائج هذه القمة التي ترأسها موريتانيا، بما يعود بالنفع على الأمة العربية، وأمنها القومي وتنميتها ونهضتها وازدهارها، وأن البرلمان العربي يضع كل إمكانياته المتاحة لخدمة الشعب العربي وقيادة القادمة المتمثلة في فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز.

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