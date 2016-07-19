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دونجا يوقع للزمالك

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دونجا يوقع للزمالك دونجا يوقع للزمالك

حصل الزمالك على الاستغناء الخاص بمحمود عبد العاطي "دونجا" لاعب وسط للمقاصة، بعد حسم الاتفاق مع إدارة ناديه.

دونجا هو ثاني لاعب يوقع للزمالك رسميا من المقاصة بعد حسني فتحي. ( اقرأ التفاصيل )

وأرسل الزمالك وفدا إلى نادي مصر للمقاصة من أجل سداد المقابل المادي لضم الثلاثي محمود عبد العاطي "دونجا" ومحمد مسعد وحسين فتحي. ( اقرأ التفاصيل )

وبناء عليه، طلب المقاصة من لاعبيه الحضور إلى القاهرة من أجل توقيع الاستغناءات لإتمام الانتقال إلى الزمالك.

ووصل دونجا من بلده الشرقية حيث كان يقضي إجازته هناك، ووقع على عقود انتقاله إلى الزمالك.

ولايزال المقاصة ينتظر وصول محمد مسعد من كفر الشيخ.

وينهي الزمالك اتفاقه مع المقاصة، بعدما أكد FilGoal.com التوصل لاتفاق بين الناديين على انتقال الثلاثي مقابل 9 ملايين جنيه. ( اقرأ التفاصيل )

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