تقرير في الجول – لوائح لا تعرفها في الدوري (1) ميدالية لسموحة والزمالك

باللوائح والقوانين تنتظم المسابقات وتعرف قيمتها، وفي الدوري المصري وَضعت لوائح المسابقة منذ زمن بعيد، لكن هل تطبق كلها؟ وهل يعرف الناس تلك اللوائح من الأساس؟

"لوائح لا تعرفها في الدوري" هي سلسلة جديدة يقدمها لكم FilGoal.com، وفيها نستعرض لكم بعض لوائح مسابقة الدوري المصري التي قد لا يعلمها الكثيرين، والتي لا تطبق بعضها.

الجزء الأول من السلسلة سيكون عن قواعد التتويج، وقد فاز الأهلي بلقب الدوري المصري مؤخرا بعد موسم واحد من الغياب ذهب فيه اللقب لـ "مية عقبة" حيث الكبير الثاني للكرة المصرية نادي الزمالك.

هل طبقت لوائح مسابقة الدوري المصري في تتويج الأهلي ببطولة الدوري؟

تسليم الدرع

تقول اللوائح والتي يعترف بها الاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، بأن تسليم درع الدوري يجب أن يكون قبل 15 يوما على الأقل من نهاية المسابقة، بحيث يسلم حامل اللقب الدرع إلى اتحاد الكرة، والذي بدوره يجري مراسم تسليمه للبطل الجديد.

ما الذي حدث؟

الزمالك بصفته حامل اللقب لم يسلم درع الدوري لاتحاد الكرة من الأساس، بل سلمه مباشرة للبطل الجديد النادي الأهلي، ولم يحدث ذلك قبل نهاية المسابقة او بعد حسم اللقب أو حتى بعد نهايتها ولو بأسبوع على الأكثر، لكن لم يحدث سوى صباح أمس الإثنين. (طالع التفاصيل)

استكمالا لهذا البند في لائحة المسابقات، تقول اللائحة بأن الاتحاد المصري مُلزم بإهداء درعا تذكاريا للنادي الحائز على لقب الدوري، ويحتفظ به النادي مدى الحياة... الزمالك لم يحصل على هذا الدرع التذكاري في الموسم الماضي.

الميداليات

احتفالية فوز الأهلي بلقب الدوري لهذا الموسم أُلغيت لأسباب أمنية حسبما صرح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات. (طالع التفاصيل)

ترتب على ذلك أن الأهلي لم يتسلم ميداليات الفوز باللقب، أو على الأقل لم يتسلموها أمام الناس في مظهر احتفالي، لكن هل تعلم أن تسليم الميداليات في لائحة الدوري المصري له أسس تماما مثلما في الدوري الإنجليزي؟

تذكرون جيدا في الموسم قبل الماضي حين أثيرت قضية أحقية فوز محمد صلاح بلقب الدوري مع تشيلسي رغم خروجه منتصف الموسم إلى فيورنتينا وعدم خوضع لخمس مباريات على الأقل في الدوري، حينها شرحنا لكم شروط الحصول على ميدالية الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

في الدوري المصري يوجد أيضا لائحة لعدد الحاصلين على ميداليات من الفرق الأبطال.

تقول اللائحة بأن عدد الحد الأقصى للحاصلين على ميداليات هو عدد الحد الأقصى لعدد قيد اللاعبين، بالإضافة لـ 12 فرد من الجهاز الفني والطبي للفريق.

بمعنى أن اتحاد الكرة إذا حدد قوائم الفرق 25 لاعبا مثلما كان الحال في الموسم الحالي، فيخصص لكل فريق يستحق ميداليات 25 ميدالية للاعبين بالإضافة لـ 12 ميدالية للجهاز الفني والطبي والإداري، وفي الموسم المقيل سيزداد الحد الأقصى للقوائم إلى 30 لاعبا، وبالتالي سيزداد عدد الميداليات إلى 30 ميدالية بالإضافة إلى 12 ميدالية للأجهزة الإدارية والفنية والطبية.

ميداليات فضية وبرونزية

صاحب المركز الأول ليس فقط من يحصل على ميداليات في الدوري المصري، فصاحبا المركزين الثاني والثالث يحصلان على ميداليات أيضا فضية وبرونزية.

عاطف حنفي مدير الكرة بنادي سموحة قال لـ FilGoal.com بأن الفريق تسلم بالفعل ميداليات فضية موسم 2013-2014 لكنهم لم يتسلموا أي شئ هذا الموسم سوى خطاب مباركة من الاتحاد المصري على المركز الثالث.

عبد الناصر محمد مدير الكرة بإنبي أكد أيضا لـ FilGoal.com أنهم لم يتسلموا ميداليات برونزية حين حصلوا على المركز الثالث في الموسم الماضي.

هل تعرفون ما حكم الطرد في دوري قطاعات الناشئين؟ اللاعب المطرود في دوري الناشئين، هل يحق له المشاركة مع الفريق الأول في المباراة التالية؟ هذا ما سنعرفه في الجزء المقبل السلسلة.