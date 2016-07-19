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الزمالك يرسل عقوده إلى محمد مسعد

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الزمالك يرسل عقوده إلى محمد مسعد الزمالك يرسل عقوده إلى محمد مسعد

أرسل نادي الزمالك عقوده إلى محمد مسعد جناح للمقاصة، من أجل التوقيع عليها والحصول على الاستغناء الخاص به من ناديه.

وأرسل الزمالك وفدا إلى نادي مصر للمقاصة من أجل سداد المقابل المادي لضم الثلاثي محمود عبد العاطي "دونجا" ومحمد مسعد وحسين فتحي. ( اقرأ التفاصيل )

وبناء عليه، طلب المقاصة من لاعبيه الحضور إلى القاهرة من أجل توقيع الاستغناءات لإتمام الانتقال إلى الزمالك.

ولن يستطيع مسعد السفر من بلده كفر الشيخ إلى القاهرة، ولذلك أرسل الزمالك مندوبا إلى اللاعب.

ويريد الزمالك إنهاء الصفقة تماما اليوم الثلاثاء، ولذلك لن ينتظر وصول اللاعب إلى القاهرة.

يذكر أن الثنائي دونجا وحسني فتحي وقع على عقود انضمامه إلى الزمالك. ( اقرأ التفاصيل )

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